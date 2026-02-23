¿Rey Carlos III abdicará al trono? Tras arresto del expríncipe Andrés, Príncipe William ascendería

Londres, Inglaterra.- Después del arresto del expríncipe Andrés, bajo los cargos de mal uso de su cargo como miembro de la Realeza, se dice que su hermano mayor, el Rey Carlos III, estaría seriamente pensando en una solución ante la indignación de los británicos, o sea, abdicar al trono, por lo que en este 2026, tras un par de años luchando contra el cáncer de su esposa, el Príncipe William ascendería.

Como se sabe, Andrew Mountbatten Windsor sigue en el centro del escándalo, y cada día sale más documentación en su contra en el caso de Jeffrey Epstein, que lo hunde pública y legalmente. Por esto motivo incluso fue arrestado el pasado jueves 19 de febrero del año en curso, pues se ha dicho que podría haberle dado información confidencial de Gobierno británico al fallecido empresario estadounidense, por lo que, pese a que ya fue destituido de todo cargo, Carlos III y la familia real sigue siendo sumamente juzgados y han pedido que se retire del cargo público.

Como se sabe, a lo largo de los años de la Corona británica al mando, han enfrentado un sin fin de escándalos, tanto de manera política como de manera personal, siendo el mayor la terrible muerte de la Princesa Diana, en un trágico accidente de auto en París, del que fue culpada la Reina Isabel II, pero ahora, con el tema de Andrés, se dice que enfrentan un escándalo mayor, ya que cuando fue liberado "bajo investigación", generó una ola de señalamientos en contra del Rey Carlos III, incluso, el público en general y usuarios de redes sociales le llegaron a pedir que abdicara.

Ante esta situación, el biógrafo real Andrew Lownie dijo a RadarOnline que el monarca debe adoptar "una postura muy clara" y decisiva a medida que se desarrolla la investigación y atienda a lo que pide el pueblo: "Creo que el rey Carlos debe ser muy claro en cuanto a su cooperación y permitir que su personal preste declaración a la policía y proporcione toda la correspondencia interna, todas las denuncias presentadas contra Andrés y todo el material que la policía necesita para llevar a cabo una investigación adecuada".

No creo que William esté implicado de ninguna manera en este escándalo, y creo que habrá cada vez más peticiones para que el Rey renuncie. Si surgieran pruebas creíbles de que el palacio obstruyó u ocultó material, la presión sobre Carlos sería inmensa para que dimitiera del trono anticipadamente. La abdicación pasaría de ser un tema marginal a un debate general", agregó.

Ante esto, el experto real declaró que en caso de que el antiguo Duque de York sea declarado culpable, la única manera en que pueda "sobrevivir" la Realeza es si William y Kate Middleton ascendien al trono de manera inmediata, ya que se ha afirmado que ambos están totalmente indignados por esta situación: "La monarquía sobrevive gracias a la confianza pública; cualquier percepción de protección institucional podría ser explosiva".

Fuente: Tribuna del Yaqui