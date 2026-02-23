¿Será expulsado? Morena inicia proceso contra Sergio Mayer por ir a 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) puso en marcha sus protocolos de revisión interna para evaluar la conducta del diputado federal Sergio Mayer Bretón. Esta determinación surge a raíz de la solicitud de licencia indefinida presentada por el legislador, quien decidió separarse de sus funciones en la Cámara de Diputados para integrarse como participante en el programa de televisión La Casa de los Famosos, de Telemundo.

La información fue confirmada por Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Durante una entrevista concedida al medio La Capital, Alcalde Luján mantuvo una postura neutral y evitó emitir juicios sobre la decisión personal del también actor de Televisa. Sin embargo, fue contundente al señalar que el asunto ya no se encuentra en el ámbito de la opinión pública, sino en el terreno de la normativa partidista.

Alcalde explicó que la revisión del caso recae totalmente en la competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ). Según lo declarado por la dirigente, dicho órgano ya abrió un expediente para analizar los hechos. Corresponderá a los integrantes de esta comisión deliberar si el abandono de las tareas legislativas para participar en un reality show contraviene los principios o estatutos que rigen a la organización política.

La controversia se detonó cuando Mayer hizo efectiva su separación temporal del cargo el pasado 17 de febrero, pocos días después de haber comenzado el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Esta acción generó cuestionamientos sobre la prioridad que el servidor público otorgó al proyecto televisivo frente a su responsabilidad de representación popular.

Sergio Mayer se justifica

Por su parte, antes de quedar aislado en el programa, Sergio Mayer defendió su postura argumentando que estos formatos de televisión funcionan como una herramienta de transparencia. El exintegrante del grupo Garibaldi sostuvo que la exposición constante ante las cámaras permite "desnudar el alma y la mente", revelando la verdadera ética y moral de las personas ante situaciones de presión, algo que, según él, es positivo mostrar a la ciudadanía.

Asimismo, Mayer justificó su participación aludiendo a la situación social entre México y Estados Unidos. Aseguró que plataformas masivas como los realities ofrecen canales de comunicación modernos para enviar mensajes sobre la importancia de la cultura latina, comparando este alcance con el fenómeno generado por artistas internacionales como Bad Bunny. Mientras el legislador con licencia permanece en el encierro, su situación dentro del partido dependerá enteramente del dictamen que emita la Comisión en los próximos días.

