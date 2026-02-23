¿Sergio Mayer? Conoce quién sería el primer eliminado de 'La Casa de los Famosos', según encuestas

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el público de La Casa de los Famosos ya ha tomado una contundente decisión, pues a tan solo unas horas de la primera gala de eliminación, se ha estado diciendo que ya se conocería quién sería el primer eliminado del tan polémico reality show, a causa de las encuestas de Vaya Vaya, ¿acaso se trata del polémico diputado mexicano, Sergio Mayer?

El pasado jueves 19 de febrero de este 2026, se realizó la primera gala de nominación, en la que los todos los habitantes del reality show de Telemundo, pasaron al confesionario para repartir sus puntos entre un par de sus compañeros para dejarlos en riesgo de eliminación. En esta ocasión, resultaron subiendo a la placa fueron seis habitantes, Kenny Rodríguez, que quedó nominado desde el día del estreno, Celinee Santos, Mayer, Oriana Marzoli, Zoe Bayona y 'El Divo'.

Pese a que seis fueron seleccionados para estar en placa de nominados, este lunes 23 de febrero solo cinco van a subir al sum, debido a que la carta de la salvación otorga a quién la posea el sacar a uno de sus colegas de esta situación que aterra a todos. En esta ocasión, fue Horacio Pancheri quién se la arrebató a Jailyne Ojeda, decidiendo que quién merecía ser salvada era Celinee, pues considera que puede dar más.

Horacio decide sacar de la placa de nominados a Celinee #LCDLF6 pic.twitter.com/bsdqrByBjR — Vaya Vaya (@vayavayatv) February 23, 2026

Tras saberse los famosos en riesgo, se han realizado una serie de encuestas para conocer a quién de los cuatro en placa se les está dando el voto de salvación. Según lo obtenido por la cuenta de X, antes Twitter, de Vaya Vaya, así van las votaciones hasta el momento: En primer lugar de salvados está, Mayer con el 32 por ciento, en segundo Kenny con el 19 por ciento, en tercer y cuarto lugar con el 18 por ciento están Oriana y El Divo, mientras que en último y que lo haría el eliminado con el 13 por ciento, está Zoe.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, pues los domingo se vuelven a abrir las votaciones y los posicionamientos definen gran parte del resultado final, ya que el público en base a las respuestas deciden si darle votos extras a sus favoritos, o le dan la oportunidad a alguien más, cómo ha sucedido en varias ocasiones, además, al no ser una encuesta oficial, los resultados no podrían ser los mismos que en el sistema de la televisora.

¿Quién podría ser el primer eliminado de La casa de los famosos ? #lcdlf #encuestavayavaya pic.twitter.com/mAzs7GPvz9 — Vaya Vaya (@vayavayatv) February 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui