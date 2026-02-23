(VIDEO): El 'Gallo' Elizalde relata su odisea de 28 horas varado en bloqueos carreteros en México

Michoacán, Morelia. - Durante la mañanera de este lunes 23 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que ya no había bloqueos derivados de la ola de violencia que comenzó tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, el cantante sonorense Francisco El Gallo Elizalde ofrece una versión completamente diferente.

El hermano del recordado Valentín Elizalde usó su perfil de Instagram para mantener informada a la audiencia sobre su situación, ya que quedó varado junto a su equipo durante un bloqueo en la carretera Morelia-Guadalajara, a la altura de La Barca: "Estamos esperando que abran aquí el camino, ojalá que no haya tiroteos, ayer hubo un tiroteo, gracias a Dios salimos todos bien, nomás unos plebes del equipo, pero estaban resguardados".

La situación se prolongó, y según las historias que compartió en su plataforma, pasaron varias horas hasta que permanecieron varados 28 horas. En un momento, el cantante contradijo los datos oficiales al asegurar que para nada este día era de normalidad; sin embargo, también reconoció la labor de las autoridades para mantener la seguridad y destacó que cuando llegó el Ejército Mexicano se sintieron protegidos.

Ya salieron del problema

"Estamos como unas 25 horas aquí, está bien perro, pues no es lo que dicen que las carreteras están tranquilas y que todo está en orden y la chingada, está muy lejos de ser así", puntualizó el músico.

No obstante, hubo momentos positivos, como cuando agradeció a quienes les llevaron alimentos a todas las personas atrapadas desde el día anterior en ese sector: "Te volaste con las carnitas, gracias a la gente que está apoyando". Por su parte, El Gallo, reconocido cantautor, actualizó hace dos horas su situación a través de un clip, y por fortuna se ve que él y todos lo que lo acompañaban ya lograron salir de ahí y se encuentran a salvo.

¿Por qué el bloqueo de las carreteras?

Los bloqueos son una respuesta del crimen organizado. Las cifras oficiales indican que se produjeron aproximadamente 252 narcobloqueos en 20 entidades. Ante esto, tuvieron que intervenir las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y autoridades estatales. Hasta la mañana de hoy, seguían suspendidos los vuelos de compañías como Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui