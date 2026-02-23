(VIDEO) Tras ser vinculada a proceso, Livia Brito se presenta en Reclusorio Sur y habla con los medios

Ciudad de México. - Este lunes 23 de febrero de 2026, la actriz y modelo cubana Livia Brito, como consecuencia del proceso legal que enfrenta tras ser demandada por el fotógrafo Ernesto Zepeda, se presentó en los juzgados penales del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, por lo que finalmente habló del tema, algo que no había hecho desde que fue vinculada a proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones.

Antes que nada, como ya se ha informado previamente en TRIBUNA, todo comenzó a raíz de un incidente ocurrido en 2020 en una playa de Cancún. En aquel entonces, el comunicador intentó tomarle una fotografía a la artista y a su entonces pareja sin el consentimiento de los involucrados, lo que provocó que ella, molesta, agrediera físicamente a Ernesto y hasta dañara su equipo de trabajo.

De hecho, a inicios de este mes, el reportero de nota roja Carlos Jiménez informó en X (antes Twitter) que la protagonista de exitosos melodramas había sido vinculada a proceso, pues "un magistrado ordenó procesarla por el delito de falsedad de declaraciones". Esta tarde, en un encuentro con medios y reporteros de espectáculos como Edén Dorantes, la estrella compartió algunos detalles sobre este proceso.

Confía en las autoridades

"Ha sido muy desgastante, ya llevamos más de cinco años en esto y, bueno, todo lleva su proceso y yo confío en lo que las leyes determinen y lo estamos haciendo", aseveró la actriz principal en La Desalmada. Asimismo, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de sus fans y de su familia, y dejó en claro que ella es ciudadana mexicana con más de veinte años residiendo en el país.

¿Qué pasó con la indemnización a Ernesto Zepeda?

Cabe destacar que en 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó una sentencia civil que obligaba a Brito y a Mariano Martínez a pagar una indemnización por daño moral a Ernesto Zepeda. Ahora, la actriz aclaró que aún falta recibir la notificación oficial, pero que están preparados. Por lo pronto, la celebridad confía en que todo concluirá a su favor y, hasta el momento, Zepeda no ha respondido a sus declaraciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui