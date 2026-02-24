Abogado de Christian Nodal responde sobre la demanda en contra de Cazzu por la custodia de Inti

Ciudad de México.- Uno de los abogados que representan al reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, recientemente dio una contundente respuesta ante los cuestionamientos sobre la demanda por la custodia por su única hija, Inti Nodal Cazzuchelli, en contra de su expareja y madre de la menor, la trapera argentina, Cazzu, además del caso con la disquera, Universal Music.

Como se recordará, en diciembre del 2025, la presentadora mexicana, Pati Chapoy, declaró que estaba enterada de buena fuente, que el sonorense interpuso una demanda en el juzgado de lo familiar de Jalisco, en contra de la trapera argentina, para exigir la patria potestad de la menor, tener mayor opinión sobre las decisiones de la menor y el ajuste de la pensión, alegando que supuestamente en un año, le hizo llegar 12 millones de pesos mexicanos en efectivo a la intérprete de La Cueva a Argentina.

Ahora, durante el juicio de Livia Brito, los reporteros de Sale el Sol abordaron a su abogado, que también es representante del intérprete de Adiós Amor, y le cuestionaron sobre las batallas legales que tiene Nodal, primero contra Universal Music, a lo que respondió que él es el defensor en el caso: "Vamos bien, vamos bien con ese tema, no puedo hablar mucho, pero seguimos representándolo. Hay demasiadas especulaciones, pero yo sigo siendo defensor hasta que él lo decida".

Finalmente, dejó en claro que lo que se ha dicho sobre todo el cambio de abogados y los motivos a raíz de esto, como que se habría peleado con sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, afirmando que él en el caso de Universal sigue presente y no hay planes de irse: "Él tiene diferentes abogados en otras materias, yo soy abogado en la materia penal en el juicio contra Universal. No puedo hablar mucho porque tengo un acuerdo de confidencialidad, y el secreto profesional, han habido muchos rumores, pero son rumores, la defensa sigue, yo sigo trabajando".

Con respecto al tema de la demanda que hay sobre su primogénita al lado de la intérprete de temas como Con Otra y Ódiame, declaró que no puede hablar sobre ese tema porque no sabe, además de que entre risas, también destacó que si decía algo, ya sea de Cazzu o de Universal Music, en realidad lo va a regañar el cantante originario de Sonora por comentar casos que deben quedarse en la corte.

¡Abogado de Christian Nodal REVELA que continúa con el caso de Cazzu y su hija, Inti! ¿Qué opinas sobre esta polémica? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/tFwZzEx9jD — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui