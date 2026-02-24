Actriz de 'Grey's Anatomy' acusa a Eric Dane de ser un bully tras su muerte: "Se merecía lo qué le pasó"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una de las actrices extras de Grey's Anatomy de nombre Laura Ann Tull, acaba de causar un gran revuelo en redes sociales, debido a que tras la trágica muerte del famoso actor, Eric Dane, a 10 meses de ser diagnosticado con ELA, lo ha acusado de ser un bully dentro del set de grabaciones con ella, afirmando que por ella fue despedido, asegurando que solo puede decir que "se merecía lo qué le pasó".

A través de la cuenta de la red social de Threads de la revista Variety, Laura comentó que Eric no era una buena persona como se decía, sino que era un "un bully y un imbéc...", y al verse atacada por varios de los fans del actor que interpretó a 'Mark Sloan' en la denominada serie, declaró que sufrió un infierno en las grabaciones del programa debido a que este la acosaba con malos comentarios: "Me llamaba 'rara' sin haber siquiera hablado conmigo".

Según la actriz de la serie de Shonda Rimes, su experiencia fue tan mala que solo puede decir que por ser tan malo, Eric sufrió de esa forma al final de sus días: "Se merecía lo que le pasó. Él me odiaba porque dije que yo amaba la literatura clásica, a una chica que estaba leyendo una novela de Jane Austen en el set". Pero eso no fue todo, debido a que señaló que ella padeció cáncer y pese a que lo superó, desarrolló una condición autoinmune de la que presuntamente él se burlaba constantemente.

Laura afirma que por estas enfermedades tenía gastos muy fuertes y "necesitaba trabajar", pero que Dane no se tentó el corazón y comenzó a difamarla, afectando su salud física, pero sobre todo su salud mental, incluso destacó que ella harta de esa infelicidad que le causaba, decidió hablar con la asistente de Shonda, afirmando que días después, Eric se fue: "Desearía que se hubiera disculpado y hubiera admitido lo que hizo. Yo soy la razón por la cual lo despidieron. Yo le hablé a la asistente de Shonda Rhimes, dos semanas antes de que anunciaran que se iba".

Ante esto, Laura declaró que el actor de Bad Boys Hasta La Muerte era una persona "realmente malvada", asegurando que el que ahora esté muerto "no cambia la destrucción que me causó" y por eso solo se quedaba con esa imagen de él: "Era un cobarde que me hizo bullying. Se burló de mí cuando yo había vencido al cáncer y tenía una enfermedad autoinmune".

