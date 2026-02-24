Cancelan a Kenia Os y le dicen "narco influencer" por su romance con Peso Pluma en medio de la violencia

Ciudad de México.- La emblemática cantante sinaloense conocida como Kenia Os se volvió tendencia en todas las redes sociales por su relación amorosa con el intérprete de corridos tumbados Peso Pluma, pues a raíz de la intensa violencia que se vive últimamente en varias zonas del país, algunos usuarios comenzaron a cancelar a esta pareja por supuestamente promover la narcocultura.

De hecho, a quien le ha ido peor es al jalisciense, ya que hasta el momento de la elaboración de esta nota sigue recibiendo mensajes de hate y fuertes acusaciones en las que aseguran que está implicado en el crimen organizado. Sin embargo, es muy importante dejar en claro que todas estas son simples conjeturas de internautas que se encuentran molestos porque una gran parte de la música mexicana hace alusión al comercio ilegal de armas y drogas.

A pesar de que la también empresaria se dedica al género pop, desde hace unas horas se le apodó "narco influencer" por supuestamente estar al lado de un hombre que tendría relación con los delitos que mantienen a México en alerta. Cabe destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna de estas dos celebridades involucradas se ha pronunciado sobre el asunto.

Peso Pluma

Evidentemente, el fandom que en su corta carrera ha consolidado la joven de 26 años continúa a su lado; ellos se dedican a defenderla de los ataques y a comentar a las personas disgustadas que no deberían actuar sin pruebas. No obstante, del otro lado siguen añadiendo a la lista de creadores de contenido que presuntamente propician la apología del delito, como la popular reguetonera veracruzana Yeri Mua.

Recordemos que los conciertos de kenia os están financiados por el narco para que no asistan a ese tipo de eventos https://t.co/mckkjq3FYG — baddie (@dosisdechoqui) February 24, 2026

Otros escándalos de Kenia Os y Peso Pluma

Como te hemos informado en TRIBUNA, aunque los famosos se profesan su amor libremente, en los últimos meses han surgido versiones de que comenzaron su relación cuando él era pareja de Hanna Howell, por lo que las declaraciones de la ex le generaron una mala imagen que apenas empezaba a recuperar, ya que en aquel momento optó por llevar un perfil bajo, lo que ayudó a que el asunto se fuera olvidando con el paso del tiempo.

Fuente: Tribuna del Yaqui