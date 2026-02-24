Christian Nodal rompe el silencio tras mención en canción de Rauw Alejandro y cuestiona a Cazzu

Ciudad de México.- La reciente colaboración musical titulada Rosita, que reunió los talentos de Rauw Alejandro, Jheyco y Tainy, ha generado polémica debido a una estrofa que hace alusión directa a la vida personal de Christian Nodal. La letra refiere a la rapidez con la que una persona puede enamorarse y contraer matrimonio, un comentario que muchos vincularon con la actual relación del sonorense y Ángela Aguilar. Ante las reacciones surgidas en redes sociales, donde también se reportó que la cantante argentina Cazzu dejó de seguir a los artistas involucrados en la canción, Nodal optó por emitir un comunicado extenso mediante su canal de difusión en Instagram para aclarar su visión de los hechos.

El intérprete de música regional mexicana inició su mensaje desestimando la gravedad que el público le ha otorgado a la letra de la canción. Según sus palabras, no se trata de una ofensa ni de un ataque personal, sino de una rima habitual dentro del género urbano, el cual suele utilizar nombres propios, exageraciones y referencias a la cultura pop para crear contenido. Nodal subrayó que se requiere muy poco análisis para comprender que la mención es una alusión a su conocida personalidad enamoradiza, e incluso la calificó como una burla ligera que él mismo toma con humor, considerando que la canción tiene como finalidad el entretenimiento en las pistas de baile.

Sin embargo, el comunicado trascendió la explicación musical para abordar lo que él considera una incongruencia en la indignación pública. Nodal cuestionó por qué una referencia en una canción se interpreta como una traición grave, mientras que otras acciones ocurridas en la vida real no reciben el mismo juicio. En este punto, dirigió su atención hacia Cazzu, señalando que ella ha mantenido cercanía pública o profesional con personas que, según él, causaron daño profundo a su relación de pareja y provocaron situaciones complejas durante y después del embarazo de su hija.

Mencionó que resulta contradictorio que se le juzgue a él por una canción, cuando su expareja comparte escenario con compositores que participaron en la creación de Rosita y que, en su momento, le expresaron juicios severos sobre su conducta. El cantante manifestó su desacuerdo con la construcción del discurso público que ha adoptado la madre de su hija. Argumentó que existe una manipulación de la realidad para ganar la empatía de la audiencia femenina, utilizando medias verdades, insinuaciones y memoria selectiva.

Nodal fue enfático al señalar que, aunque existen aspectos positivos en su historia compartida, la imagen actual se sostiene sobre bases que no reflejan la totalidad de lo vivido. Para el artista, esta estrategia busca mantener viva la controversia en lugar de permitir que la situación se calme. Para finalizar su intervención, Christian Nodal hizo un llamado a resolver las diferencias lejos del ojo público. Recalcó que, si realmente existe una preocupación por el bienestar de su hija, como se ha manifestado anteriormente, él está dispuesto a hablar sobre el tema.

Y lo más importante, si esta situación está afectando, como lo planteó, a mi hija, ni mi número de teléfono, ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada", sentenció.

Con estas declaraciones, el cantante busca cerrar el capítulo mediático y gestionar los asuntos familiares en el ámbito privado, lejos del espectáculo que generan las redes sociales.

