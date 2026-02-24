"Crónica de un abandono" se vuelve 'Tiradera': Cazzu ajusta cuentas con Christian Nodal y Rauw Alejandro

Ciudad de México.- Como ya te habíamos informado en TRIBUNA, la trapera argentina Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, le envió a través de X (antes Twitter) una aparente indirecta a Rauw Alejandro tras el lanzamiento de Rosita, tema principal del álbum homónimo de Tainy, donde se menciona brevemente el matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Sin embargo, este mismo martes 24 de febrero fue aún más lejos al publicar un extenso texto titulado Tiradera en la plataforma Substack, cuyo enlace compartió en la red social de Elon Musk. En el escrito, explicó que sus vivencias externas difieren de sus experiencias internas y dedicó varias partes a criticar a Nodal y a su examigo Rauw, lo que captó la mayor atención de los lectores.

"La legendaria camaradería entre varones. Un tema del cual podría hacer una tesis", puntualizó la exitosa compositora e intérprete de Con Otra, pero la tensión aumentó cuando hizo mención de la hipocresía: "En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome”, afirmó.

Publicación

Un poco más adelante se refirió a la composición de un tema usando las palabras "construir tan olvidable pieza". A pesar de que todo el escrito está hecho para que cada lector llegue a la conclusión que desee, existe una alta posibilidad de que este fragmento esté enfocado en la canción que inició toda esta polémica. Incluso añadió, sin mencionar nombres, al sonorense y a su pequeña Inti.

#Tendencias | Cancelan a Kenia Os y le dicen "narco influencer" por su romance con Peso Pluma en medio de la violencia uD83DuDEABuD83DuDE4Ahttps://t.co/q8mnbZXoaQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 24, 2026

Fuerte mensaje a Christian Nodal

"Pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica", aseveró, y a continuación lanzó la bomba: "Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono”, además enfatizó que con abandono se refería a: "La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios".

Fuente: Tribuna del Yaqui