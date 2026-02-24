"Esto duele": Hilary Duff reacciona devastada al suicidio de Robert Carradine, su padre en 'Lizzie McGuire'

Los Ángeles, Estados Unidos.- A tan solo unas horas de que se confirmara la muerte de Robert Carradine, a sus 71 años de edad, la reconocida actriz y cantante estadounidense, Hilary Duff, acaba de emplear sus redes sociales, para despedirse de quien fue su padre en Lizzie McGuire, compartiendo un mensaje en el que reacciona devastada al saber que esto fue por suicidio y estaba sufriendo.

Desgraciadamente, la familia del hombre que interpretó a 'Sam McGuire', compartieron un comunicado en el que lamentaron profundamente el tener que anunciar que Robert perdió la vida por su propia mano a los 71 años de edad, a causa de que no podía má con el trastorno bipolar que padecía, por lo que pidieron privacidad y respeto para este momento tan doloroso para toda la familia: "Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales"

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de exitosos temas como Sparks, que también fue 'Lizzie', hija en pantalla de Carradine, compartió un par de fotografías de su tiempo juntos al filmar la película y la serie, en la que destacó lo feliz y cuidada que se sintió por él como su padre en pantalla: "Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso".

Ante esto, declaró que el enterarse la manera tan desgarradora en que dejó este mundo un ser tan querido para ella, le dolía demasiado, por lo que asegura que su corazón está en el mismo dolor que sus hijos, familiares, y todas aquellas personas que amaban profundamente a Robert: "Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban".

Cabe mencionar que Hilary no es la única de dicho proyecto que se ha pronunciado, debido a que Jake Thomas, el que era hermano de 'Lizzie' también salió a dejar unas palabras, en el que asegura que su "corazón duele" por lo dicho y solo queda recordarlo "como una de las personas más geniales que haya conocido, llena de humor, talento y humanidad. ¡Lo amaba como el padre de Lizzie McGuire! Esto es tan desgarrador".

Fuente: Tribuna del Yaqui