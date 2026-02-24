Fallece exintegrante de 'La Academia', Héctor Zamorano, por depresión; denunció a productor de TV Azteca

Ciudad de México.- El reconocido exintegrante de La Academia y actor, Héctor Zamorano, ha vestido de un triste luto a sus miles de fans, debido a que se ha confirmado que falleció a los 47 años de edad, aparentemente de una profunda depresión, de la que no pudo salir desde el 2021. Cabe mencionar que a lo largo de sus más de 20 años en la industria, denunció de acoso al reconocido productor de TV Azteca.

A través de Venga la Alegría, el reconocido presentador mexicano, Ricardo Casares, y la periodista de los espectáculos, Flor Rubio, anunciaron que la madre de Héctor les confirmó que por una complicada enfermedad fue que perdió la vida este martes 24 de febrero del 2026: "Falleció Héctor Zamorano, integrante de la primera generación de La Academia. Su madre confirmó la noticia que murió a causa de una enfermedad. Descanse en paz".

Aunque oficialmente no dieron el nombre de la información, de manera extraoficial se ha dicho que fue a causa de la depresión que padece desde el año del 2021. Cabe mencionar que fue el propio Héctor quién mediante sus redes sociales en enero del 2023, confesó que estaba en un auténtico infierno, ya que padecía depresión y no lograba salir de ella: "Hoy cumplo dos años con esta depresión a la cual no le he podido ganar... He tratado de aparentar, pretender, ocuparme, le 'he echado ganas', pero al parecer no puedo con ella".

Cabe mencionar que Zamorano antes de confirmar que padecía de depresión, un par de años atrás, reveló que fue muy acosado por el productor del Ajusco, Sergio Segura, recordando que cada que salían de gira, él intentaba entrar a su habitación, amenazándolo con también frenar su carrera si se negaba o si le decía alguien: "En cada ciudad se quería meter a mi cuarto y sí me la vivía muy nervioso hasta que un día habló conmigo y me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que dijera porque me podía costar la carrera", dijo en su momento.

