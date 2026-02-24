Hermana de Daniel Bisogno estalla en contra de Pati Chapoy y le manda un contundente mensaje

Ciudad de México.- Tras el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, la hermana menor del difunto presentador y actor, Ivette Bisogno, acaba de sorprender a miles al romper el silencio sobre los ataques a su familia, especialmente a su hermano Alex Bisogno, tachándolo de ladrón y de irresponsable, por lo que decidió arremeter en contra de la reconocida periodista de espectáculos mexicana, Pati Chapoy, a través de un contundente mensaje.

Como se recordará, en medio de las celebraciones de los 30 años del vespertino de TV Azteca al aire, Chapoy acusó a Alex de ser quién robó la casa de Daniel justo después de su fallecimiento, y que al parecer, la madre de ellos, Araceli Bisogno, perdió la vida en un estado deplorable, debido a que señala que sus hijos no se hacía cargo de ella y que no fue que ella hiciera un comentario lo que la llevó a un estado grave.

Aunque Ivette Bisogno, en principio, no quería hablar de los conflictos con Pati Chapoy, finalmente aceptó: “Ha sido totalmente injusto, pero hay un Dios y creo en su justicia y en que las cosas se acomodan como debe ser. Tengo la conciencia tranquila. Hice lo más que pude por mi mamá. Hacía todo para que estuviera lo mejor posible”.

“Lo hacía con todo el amor, con toda la fe de que mi mamá iba a mejorar. Dentro de todo estaba estable. Ahora, que digan esas mentiras. No es así. Una parte no investiga a la otra”.

Ivette Bisogno confiesa que no vio el homenaje que le hicieron a su hermano Daniel Bisogno en Ventaneando y que no fueron requeridos. “No nos invitaron. Si lo hubieran hecho, yo creo que mi papá era capaz de haber ido. No sé, pero sí está con mi hermano (Alex), porque son puras mentiras. Yo, por el amor que le tengo a Ale y la calidad de ser humano que es, no hubiera ido”.

Comentó que pudieron haber contado muchas historias del querido conductor: “Tenemos anécdotas imparables de Daniel. Ventaneando era parte de nuestra vida… Él creció con el programa y nosotros a un lado. Los veíamos como de la familia. No sé qué pasó, no quiero hablar del tema”.

Fuente: Tribuna del Yaqui