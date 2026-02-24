Horóscopo Chino de HOY martes 24 de febrero de 2026: ¿Viene abundancia? Esto te depara tu signo oriental

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este martes 24 de febrero del 2026, en el que declaran si es que ¿será el amor o la abundancia el que llegue a tu vida?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es un buen momento para revisar presupuestos o contratos, pues en este momento la energía favorecerá a tus finanzas, en especial si eres cuidadoso, y no actúas por impulso, si tienes organización y estrategia, por lo que lo mejor es ser discreto y avanzar con prudencia.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Es un día propicio para formalizar acuerdos o estructurar planes, por lo que debes de ser muy constante, pues en este momento la estabilidad y claridad van a consolidar proyectos.

#MadridChino2026 llega a su fin tras semanas de intensa actividad.



Que el caballo de fuego reparta alegría y suerte para todos.



¡Nos vemos el año que viene! pic.twitter.com/s1266I2A3i — Madrid Cultura (@Madrid_Cultura) February 23, 2026

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Es un buen momento para planificar en silencio, aunque parezca que la energía astral se sienta débil o lenta, es importante que comiences a emplear estrategias y tener paciencia. Evita ser impulsivo.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

La combinación energética favorece análisis emocional y claridad mental, por lo que es importante que actúes con diplomacia y no dejes que las emociones te consuman, lo mejor para ti en este momento es estar sereno.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Es un buen momento para estructurar metas sin anunciar movimientos, por lo que en este momento, con la energía es mejor ser discreto y evitar las confrontaciones que no son necesarias.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Al ser el signo regente, la energía fluye con naturalidad, por lo que debes de ser muy discreto e inteligente, pues es el momento ideal para tomar decisiones importantes, pero recuerda que debes actuar con serenidad y seguridad.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Este día la energía estable puede sentirse restrictiva pero debes de mantener la paciencia y una buena organización, en especial en temas laborales, pues debes de no ser impulsivo y ordenar las prioridades antes de hacer cualquier movimiento.

Este fin de semana se ha festejado en muchos rincones del mundo la entrada del año nuevo chino, el Año del Caballo de Fuego uD83DuDC0EuD83DuDD25#LaGalería es un museo vivo en continuo movimiento, y por supuesto, de caballos sabemos un montón.



¡Feliz Año Nuevo a toda la comunidad china! uD83CuDF8A pic.twitter.com/zgeLFCs1R1 — Patrimonio Nacional (@PatrimNacional) February 23, 2026

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

En este día, la energía favorece la estructura emocional y claridad financiera, debido a que el Yin está alineado a la tierra, que ayuda en la organización de recursos, por lo que es buen momento para planificar proyectos personales.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

La energía invita a actuar con mayor cautela, pues aunque es momento de reflexionar para tomar decisiones importantes, también se deben de evitar riesgos innecesarios, por lo que es importante tener una estrategia.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

La compatibilidad fortalece claridad y determinación, por lo que es un excelente momento para revisar detalles importantes, y se debe de actuar con precisión.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

la energía del día puede sentirse exigente. La Tierra Yin pide paciencia y control emocional. Conviene evitar discusiones innecesarias. Es mejor observar antes de reaccionar. La jornada requiere equilibrio. La prudencia evitará tensiones

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

la incompatibilidad aconseja cautela. La Tierra Yin puede generar dudas o tensiones internas. Conviene evitar decisiones importantes hoy. Es mejor actuar con discreción y reflexión. La jornada exige paciencia. La calma será fundamental

#DatoDelDía| La Embajada de China en Panamá compartió un video para celebrar el inicio del Año Nuevo Chino 2026, bajo el signo del Caballo de Fuego.



En la cultura china, el caballo simboliza el progreso, la vitalidad y el éxito.



"Deseamos a nuestros hermanos y hermanas… pic.twitter.com/AfGYeVk8WJ — Radio Panamá (@radiopanama) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui