Horóscopos HOY Nana Calistar MIÉRCOLES 25 de febrero 2026: Destino para tu signo con energía con Sol en Piscis

Ciudad de México.- Este miércoles 24 de febrero de 2026 llega con una energía de reflexión y claridad emocional bajo la influencia del Sol en Piscis, que continúa despertando la intuición y la sensibilidad. Nana Calistar señala que la vibra del día invita a detenerse un momento, analizar decisiones recientes y confiar más en lo que dicta el corazón que en lo que dicen los demás.

Según los astros, el universo impulsa a muchos signos a cerrar ciclos pequeños pero importantes que ayudarán a avanzar con mayor tranquilidad. Es un buen momento para perdonar, dejar atrás preocupaciones innecesarias y enfocarse en lo que realmente vale la pena. En el tarot, la carta que rige este día es El Ermitaño, símbolo de sabiduría interior y reflexión, indicando que muchas respuestas llegarán cuando te permitas escuchar tu voz interna. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este miércoles invita a pensar antes de actuar y a confiar en que cada paso tiene su tiempo.

Horóscopos de Nana Calistar para este miércoles 24 de febrero de 2026

Aries

Este miércoles vienes con mucha energía, pero cuidado con desesperarte si las cosas no salen a tu ritmo. Podrías recibir noticias relacionadas con trabajo o dinero que te harán pensar en cambios. En el amor, alguien quiere más seriedad de tu parte; define lo que quieres.

Tauro

Andarás más reflexivo de lo normal y eso te ayudará a tomar mejores decisiones. Es buen momento para poner orden en pendientes que vienes arrastrando. En el amor, evita suposiciones y habla claro antes de hacer dramas que no vienen al caso.

Géminis

Tu mente estará muy activa y podrías encontrar soluciones a problemas que parecían complicados. En el amor, podrías recibir un mensaje que te mueva emociones. No tomes decisiones apresuradas; date tiempo para pensar.

Cáncer

Las emociones seguirán intensas y podrías sentir nostalgia por situaciones del pasado. Este miércoles será ideal para soltar lo que ya no suma. En el amor, alguien podría acercarse con intenciones sinceras.

Leo

Querrás destacar y demostrar de lo que eres capaz. En el trabajo o escuela podrías recibir reconocimiento si mantienes la constancia. En el amor, evita discusiones por orgullo. A veces ceder también es ganar.

Virgo

Te sentirás con ganas de organizar tu vida y tomar decisiones prácticas. Es buen día para cerrar pendientes y avanzar en proyectos personales. En el amor, alguien necesita que seas más comprensivo y menos crítico.

Libra

Se marcan cambios importantes en tu forma de ver una relación o situación personal. Este miércoles será clave para aclarar dudas. En el amor, podrías tener una conversación que marque un antes y un después.

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte y podrías descubrir algo que te ayude a tomar una decisión importante. En el amor, evita guardar rencores. Es momento de sanar y seguir adelante.

Sagitario

Andarás inquieto y con ganas de movimiento. Este miércoles será ideal para planear algo nuevo o iniciar un proyecto. En el amor, podrías vivir momentos divertidos si te permites fluir sin tantas expectativas.

Capricornio

Las responsabilidades seguirán presentes, pero este día te invita a no descuidar tu bienestar emocional. En el amor, alguien podría pedirte más atención. Busca equilibrio entre deber y placer.

Acuario

Estás en una etapa de transformación personal y este miércoles podrías tener mayor claridad sobre lo que necesitas cambiar. En el amor, se marcan decisiones importantes que no debes seguir posponiendo.

Piscis

La energía del Sol en tu signo te favorece y te dará confianza para avanzar en lo que deseas. Este miércoles será ideal para pensar en nuevos comienzos. En el amor, podrías sentir mayor cercanía con alguien especial. Confía en tu intuición.

