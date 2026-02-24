Imelda Tuñón debería pagarle millones de pesos a José Manuel Figueroa tras acusarlo de abusar de Julián

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz, Imelda Tuñón, al parecer está pasando por un momento sumamente complicado, dado a que se dice que de perder su demanda por daño moral que le puso su excuñado, José Manuel Figueroa, se vería en la obligación de pagarle millones de pesos como parte de la reparación del daño a su imagen, después de que lo acusara de abusar sexualmente del famoso cantante y actor, Julián Figueroa.

Hace un par de semanas, salió a la luz en redes de Gustavo Adolfo Infante, un audio en el que Imelda está acusando a José Manuel de abusar de Julián cuando era un niño, asegurando que Maribel Guardia sabía de esto pero nunca dijo nada para no entrar en conflicto y lo protegió. Por este motivo, el cantante decidió alzar la voz de manera legal e interpuso una demanda en contra de la artista, señalando que debía probar lo que dijo o pagar las consecuencias por inventar algo tan grave.

Ahora, una presunta examiga de la actriz de Buscó Al Hombre De Mi Vida, Marido Ya Tuve, acaba de dar una entrevista a TV Notas, en la que aseguró que Imelda la está pasando terrible con la demanda por daño moral, pues oficialmente recibió los documentos: "José Manuel hizo mención en su demanda de todas las disputas familiares en las que ha estado involucrado y que son del dominio público, y menciona el audio que Imelda filtró y que, después, ella dijo que fue hecho con IA. Ahora se quiere salvar".

Ante esto, destacó que la expareja de Ninel Conde en su demanda aclara que él se enteró de estas afirmaciones por amigos, familiares y periodistas que le mandaron mensajes cuestionándole por la situación, lo que provocó su ira con Imelda, y ver como todos retomaban las noticias, pero que en estos mensajes vio la oportunidad de comprobar el daño a su persona, presentando ante las autoridades las capturas de pantalla de los mensajes de los periodistas en los que solicitan entrevistas, como pruebas.

Ante esto, declaró que por el daño moral, va a pedirle millones de pesos, a causa de que señala que se por estas acusaciones, se vieron canceladas presentaciones y contrataciones de disqueras y empresas, pues su dignidad e imagen se han visto afectadas, y está expuesto a violencia digital y acoso mediático: "José Manuel presentó los contratos cancelados por más de ¡5 millones de pesos!. También él pide que se le investiguen las propiedades que tiene ella para asegurar el pago por daño moral y los contratos caídos. Tendría que pagar los gastos y costos de los abogados de él".

Para que ella se abstenga de ausentarse de su domicilio, tiene que dar la cara y responder la demanda a la brevedad. Tampoco puede vender ninguna de sus propiedades hasta que se defina su situación, y debe presentarse ante las autoridades. José Manuel pedirá que se cite a algunos periodistas, para que rindan su testimonio. Ojalá todo termine bien y que Imelda ya entienda la lección", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui