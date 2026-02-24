La acuda de "injurias": Julio Iglesias demanda a la vicepresidenta de España; exige disculpas públicas

Madrid, España.- El reconocido cantante de baladas español, Julio Iglesias, mediante un comunicado a través de su equipo legal, revelaron que ha demandado a la vicepresidenta de España y también ministra de trabajo, Yolanda Díaz, bajo las severas acusaciones de "injurias" en su contra, por lo que le pide una reparación del daño, y de la misma manera, le exige disculpas públicas por sus declaraciones.

En el mes de enero, a vida del intérprete de temas como Con La Misma Piedra, se vio en el centro el escándalo, después de que dos de sus exempleadas lo acusaran de haber abusado de ellas sexualmente, embriagándolas y obligándolas a tener relaciones íntimas durante su tiempo trabajando a su lado. Después de que Iglesias negó estas acusaciones, pidió a la Fiscalía de España que archivaran el caso, pues España no tenía la jurisdicción para investigar el caso, dado a que las mujeres no son españolas y los supuestos crímenes fueron en Punta Cana, hecho que las autoridades consideran válido y hace un mes lo archivaron.

Pero ahora, a un mes de que parecía que en España ya no tendría problemas legales, el padre de Enrique Iglesias, a través de un comunicado mediante sus abogados, ha interpuesto una demanda en contra de su vicepresidenta, por el hecho de que en la red social Bluesky y en una entrevista en Televisión Española (TVE), lo tachó de abusador sexual, y de que eran "escalofriantes" sus acusaciones: "Escalofriantes testimonios. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente".

De la misma manera, los abogados de Julio, aseguraron que su cliente acusa a la líder del partido Sumar, de hacer manifestaciones y declaraciones "injuriosas" en su contra, debido a que jamás lo puso como presunto abusador, sino que lo señaló directamente de ser un "abusador sexual" y de acusarle sin dudar de tener empleadas en régimen de "esclavitud" con una "estructura de poder basada en la agresión permanente".

Es por esto que señalaron que en su denuncia legal, ellos interpusieron una querella por calumnias o injurias, por lo que exigen que "lo indemnice con el importe en el que se fijen prudencialmente los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso".

Fuente: Tribuna del Yaqui