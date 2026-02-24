Laura Zapata amenazaría con abandonar 'La Casa de los Famosos': Exige la salida de esta participante

Ciudad de México.- Tal parece que la reconocida villana de los melodramas mexicanos, Laura Zapata, está lista para sacar las garras dentro de La Casa de los Famosos, debido a que se ha dicho que a la producción los ha amenazado con abandonar la sexta temporada del reality show, en caso de que no cumplan con su exigencia de sacar a participante con la que ha tenido varias peleas en esta primera semana, Oriana Marzoli.

Como se sabe, desde el día uno, la exactriz de Televisa y la modelo tuvieron un intenso enfrentamiento, a causa de que Oriana se molestó tras haber recibido una serie de comentarios por parte de Zapata que considera fuera de lugar, mientras que estaban haciendo la dinámica de presentarse ante todos. La artista en su papel de villana soltó varios adjetivos que usaría de estar dentro de un melodrama, que hizo con todos, pero que molestó a la modelo que no dudó en confrontarla.

Marzoli le dijo sentirse incomoda porque no la conoce y no le gustaba la idea de ser "llamada zor..., jóde..., cabr...", a lo que la villana de María la del Barrio señaló que ella es una villana, pero que no le dijo "zor...", sino que ella en sus novelas usa los adjetivos como "Maldita gata, maldita billetera", a lo que Oriana destacó que seguía sin estar de acuerdo con esto, y pese a que Laura dijo que no volvería a dirigirse a ella, la modelo siguió insistiendo con el tema, por lo que tuvieron varios enfrentamientos, que hizo que Laura hasta la nominara el jueves 19 de febrero.

Ante esto, en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de La Comadrita, declaró que la actriz de La Gata comenzó a exigir a los altos mandos que sacaran a Oriana de la casa o sino sería ella la que pediría irse de la emisión, incluso, poco después en el programa, Lupita Jones pidió que no se votara por Oriana, debido a que si ella se quedaba la que se iría sería Laura y eso no podía pasar, causando un gran revuelo.

Por este motivo, muchos esperaban que la modelo fuera la primera eliminada del reality show de Telemundo, sin embargo, no fue de esta manera y Oriana regresó, resultando que la primera en salir de la emisión fue la influencer Zoé Bayona. Hasta el momento, Laura sigue dentro de la casa y no ha dado indicios de que quiera salir, pero el público está pendiente de esta situación y ver que es lo que pasa entre las mujeres.

De acuerdo con información de @lacomadritaof_ , Laura Zapata solicitó la salida de Oriana Marzoli, amenazando con abandonar el proyecto hoy mismo si no se cumplen sus condiciones.



Esto refuerza la teoría de su fuerte influencia en la producción, tras los rumores de que ella… pic.twitter.com/dk10PD1Lwe — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) February 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui