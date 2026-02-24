María Julissa, influencer sonorense, aclara su supuesta participación en la captura de 'El Mencho'

Hermosillo, Sonora.- María Julissa es una popular influencer sonorense que en las últimas horas se volvió tendencia en redes sociales por supuestamente estar involucrada en la captura del capo mexicano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, ella utilizó de inmediato sus plataformas para aclarar la situación.

La joven, originaria de la ciudad de Hermosillo, cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram y también es muy activa en TikTok, donde comparte videos de baile y comedia. Actualmente, sus publicaciones registran numerosos comentarios de internautas cuestionando su supuesta implicación en la captura del peligroso narcotraficante, considerado durante años uno de los criminales más buscados del país.

¿Por qué se le relaciona con el crimen organizado?

No se sabe con exactitud cómo comenzó el rumor, pero de pronto algunas personas empezaron a señalarla como supuesta escort de El Mencho y aseguraban que su testimonio habría sido clave para que las autoridades localizaran a Oseguera Cervantes. Cabe recordar que, en la pasada conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que fue la pareja del capo quien proporcionó detalles para el operativo.

Comunicado

¿De qué más se le acusa?

Los comentarios también vinculaban a María Julissa con presunto lavado de dinero para el narcotráfico. A pesar de la falta de pruebas, sus videos han registrado un aumento considerable en reproducciones y muchos internautas continúan creyendo en el rumor. Incluso, la creadora de contenido publicó un comunicado negando de manera categórica las acusaciones que circulan en internet.

Comunicado

"La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño. Agradezco a quienes se han tomado el tiempo de preguntar directamente y a quienes me han brindado su apoyo", puntualizó la influencer, buscando que su nombre deje de aparecer asociado a noticias falsas.

Fuente: Tribuna del Yaqui