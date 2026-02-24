Morena sanciona a Sergio Mayer: suspenden sus derechos por irse a 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena determinó aplicar una suspensión temporal a los derechos partidistas del diputado federal con licencia, Sergio Mayer Bretón. Esta resolución surge tras la decisión del legislador de separarse de sus funciones en la Cámara de Diputados para integrarse al elenco de un programa La Casa de los Famosos, de Telemundo, situación que el órgano interno consideró incompatible con los valores del partido.

El dictamen emitido por los integrantes de la comisión argumenta que las acciones de Mayer Bretón han tenido repercusiones visibles en la opinión pública. Según el análisis realizado por el órgano de justicia partidaria, el comportamiento del legislador generó una confusión considerable entre la ciudadanía respecto a la congruencia que debe existir entre los estatutos del movimiento y el desempeño de quienes ocupan cargos de elección popular.

En el expediente del caso se establece que abandonar una responsabilidad legislativa para sumarse a un proyecto de entretenimiento contraviene los principios éticos fundamentales del partido. Aunque la ley permite el nombramiento de un suplente para cubrir la vacante, los comisionados enfatizaron que el problema radica en el mensaje que se envía a la sociedad. Para la CNHJ, dejar de lado el mandato otorgado por los votantes para perseguir objetivos de índole personal y mediática puede interpretarse como una subordinación del interés colectivo frente a beneficios individuales.

El documento subraya que los representantes populares poseen una "obligación reforzada" de actuar con total probidad y ejemplaridad, ya que sus acciones impactan directamente en la credibilidad y legitimidad del instituto político. La resolución advierte que permitir la continuidad del diputado en el goce pleno de sus atribuciones partidarias, mientras se desarrolla la investigación, podría interpretarse erróneamente como una señal de tolerancia hacia conductas que se alejan de la ética política promovida por Morena.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de #Morena suspendió temporalmente los derechos partidistas al diputado Sergio Mayer por su participación en “La Casa de los Famosos”.



Argumentan que si bien la solicitud de licencia para participar en el programa constituye un acto… pic.twitter.com/QvuNBWk8Sr — Nacho Lozano (@nacholozano) February 25, 2026

Dicha percepción, sostienen los cinco miembros de la comisión, correría el riesgo de causar daños irreparables a la cohesión interna y a la imagen pública del movimiento. Por ello, se optó por esta medida cautelar, calificada como necesaria y proporcional, la cual se mantendrá vigente durante el tiempo que tome el análisis de fondo sobre la presunta falta. El proceso sancionador no solo se inició por decisión interna, sino que también cuenta con el respaldo de diversas quejas presentadas por la militancia, quienes exigen que se respete la seriedad del encargo público conferido en las urnas.

Fuente: Tribuna del Yaqui