No es tóxico, pero daña a tu perro: Conoce uno de los peores alimentos que le puedes dar a tu mascota

Ciudad de México.- Si deseas cuidar de la salud de tu perro, es importantes que sepas que aunque no es tóxico, este es uno de lo peores alimentos que le puedes dar a tu mascota, ya sea como parte de su dieta habitual, como premio, o simplemente porque te lo pide cuando tu lo consumes, debido a que sí daña el sistema del can, aunque no de manera inmediata.

Actualmente un perro, un gato e incluso animales más exóticos, como hámsteres o puercos, ya no son solo unas mascotas del hogar, sino que son parte de la familia, y cada vez más, médicos veterinarios, patólogos y expertos en la medicina animal, han sacado a la luz los mejores y peores alimentos para tus mascotas. En esta ocasión, te presentamos uno de los alimentos que son básicos en la dieta humana, pero que daña el organismo del can.

¿Porqué el pan no se le debe dar al perro?

Aunque no contiene compuestos que sean tóxicos para el perro, como lo es el chocolate o el higo, el pan no debe de ser ofrecido al perro como parte de su alimentación, ni tampoco de premio, debido al almidón, la levadura y toda la harina que llevan, dado a que se traduce como una "altísima carga glicémica". Los expertos señalan que una simple rebanada de pan para tu can provoca "picos de glucosa, dispara la insulina y favorece la inflamación crónica".

De la misma manera, declaran que sus altos niveles de carbohidratos y calorías, son completamente vacías para el sistema del perro, o sea, no le aporta ningún tipo de favorecimiento, no le da energía, ni vitaminas o minerales, a causa de que estos tipos de animales nacen con una "carnívora", por lo que las carnes le dan todo lo que necesita, y ciertas frutas y verduras complementan y le nutren mayormente en sus niveles de vitaminas y minerales esenciales, que lo favorecen para evitar o combatir ciertas enfermedades.

De la misma, señalan que si el perro consume croquetas o una alimentación balanceada de estos productos y carnes y suplementos naturales, el que se le de pan, aumenta aún más esta carga a su organismo, provocando:

Pérdida de peso y hambre voraz: A pesar de comer mucho, el perro pierde peso porque las células no pueden absorber la glucosa para obtener energía, entrando en un estado de 'inanición' celular.

A pesar de comer mucho, el perro pierde peso porque las células no pueden absorber la glucosa para obtener energía, entrando en un estado de 'inanición' celular. Cambios visuales: La glucosa alta en el cristalino provoca la formación rápida de cataratas, lo que puede causar ceguera repentina.

La glucosa alta en el cristalino provoca la formación rápida de cataratas, lo que puede causar ceguera repentina. Letargo y debilidad: Falta de energía constante por la incapacidad de utilizar los nutrientes.

Falta de energía constante por la incapacidad de utilizar los nutrientes. Cetoacidosis: Si la glucosa sigue alta, el cuerpo descompone grasas, produciendo ácidos (cetonas) que pueden llevar a vómitos, debilidad extrema, aliento con olor dulce/frutal y coma.

Fuente: Tribuna del Yaqui