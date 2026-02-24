¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Ella ganaría Medalla Femenil este 24 de febrero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a estar muy intensas entre los rojos y los azules, debido a que se ha visto que ambos equipos estarían muy presionados para ganar, y según los spoilers de este martes 24 de febrero del 2026, ya se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, también va a alzarse en tiempo ante sus compañeras y uno de sus integrantes se colgará la Medalla Femenil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los rojos van a pasar por un momento de mucha incertidumbre y tensión en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que podrían perder su buena racha, y las tensiones entre los mismos elementos de su equipo habrá problemas, debido a que se dice que Mario 'El Mono' Osuna y el Humberto Noriega, van a tener una fuerte pelea y se gritarán e insultarán.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Femenil, en esta semana 22, pese a que esta semana es de eliminación femenil, y que les da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los azules vayan a quedarse con esta presea, y que sería para una Evelyn Guijarro o tal vez una Katia Gallegos, aunque afirman que en caso de estar en los rojos sería de Mati Álvarez o Paulette Gallardo.

Ernesto se quiebra al hablar de su motivación para seguir dentro de #ExatlónMéxico. uD83DuDD35uD83EuDD79uD83DuDE4C https://t.co/wkIloYtk8G — Exatlón México (@ExatlonMx) February 24, 2026

Con respecto a la Batalla Colosal se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será especial porque ya están más cerca de la gran final, incluso se cree que podría ser un paseo por las alturas sobre las hermosas playas de Punta Cana. Al parecer, el color del equipo que lo ganaría, sería nuevamente para el azul, que lidera Koke Guerrero, lo que significa que el día de competencia se pintaría completamente de azul, contrario el pasado lunes 23 de febrero.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los rojos ganen y sigan con su buena racha.

Fuente: Tribuna del Yaqui