Robert Carradine, el padre de Hilary Duff en 'Lizzie McGuire', muere a los 71 años de edad

Estados Unidos.- El famoso actor Robert Carradine, conocido por interpretar a 'Sam McGuire' en la exitosa serie de Disney Channel, 'Lizzie McGuire', ha fallecido a sus 71 años a causa de suicidio después de pasar dos años luchando contra el trastorno bipolar. La noticia se dio a conocer por su familia: "Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban".

En el comunicado, la familia destacó la valiente lucha de Carradine contra el trastorno bipolar: "Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales". Expresó la familia, además, solicitar privacidad para lamentar la dolorosa pérdida, agradeciendo el respeto y la empatía de quienes han mostrado su comprensión y apoyo durante estos momentos difíciles.

Hilary Duff menciona: "Había tanto cariño en la familia McGuire y siempre me sentí muy querida por mis padres en la pantalla. Les estaré eternamente agradecida por eso", "me duele el corazón por él, su familia y todos los que lo querían". Duff destacó la gratitud y el cariño que siente por el tiempo en el que compartieron por la serie que dejó huella en una generación.

Carradine luchó contra el trastorno bipolar, el cual es una enfermedad mental crónica que se identifica por cambios de humor extremo en el estado de ánimo, que van desde un estado alto maníaco hasta el bajo depresivo. Según el Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH), se estima que afecta a un 2.8 por ciento de la población adulta de los Estados Unidos cada año. La condición tiene un alto riesgo de suicidio si no se trata de manera adecuada.

Estudios médicos indican que entre el 15 y el 17 por ciento de las personas que padecen este trastorno mueren por suicidio, lo que la convierte en una tasa mayor que la de la población en general. Por este motivo, la decisión de la familia de hacer pública la causa de muerte del actor Carradine, ya que busca generar conciencia y combatir el estigma asociado a este trastorno.

La carrera del actor abarcó más de 50 años y personajes icónicos en el cine. Sin embargo, su papel más conocido antes de ser el padre de Lizzie McGuire fue el de 'Lewis Skolnick' en la comedia de culto de 1984, 'La Venganza de los Nerds', donde su personaje definió el estereotipo de los nerds en la década de los 80 y consolidó su carrera en Hollywood. Carradine contó con un debut destacado en el cine western, actuando junto a John Wayne en 'The Cowboys'.

Siendo un actor tan versátil, se le permitió transitar entre el drama y la comedia a lo largo de los años, trabajando incluso en proyectos de Quentin Tarantino, como 'Django Unchained' de 2012. Su fallecimiento cierra un capítulo importante en la industria para los actores de ese carácter. Siendo el miembro más joven de una de las dinastías más prolíficas de Hollywood, conocida como el 'Clan Carradine'.

El 'Clan Carradine' ha mantenido una presencia notable y constante en el cine y la televisión durante décadas; la hija del fallecido actor, Ever Carradine, continúa con el legado de la familia actuando en series como 'The Handmaid's Tale'. La declaración de la familia, liderada por su hermano Keith Carradine, conocido por la serie 'Dexter' y 'Madam Secretary', señala la unidad de este grupo de actores frente a la diversidad y su decisión de hablar abiertamente de la salud mental.

Fuente: Tribuna del Yaqui