VIDEO: Captan a extranjero mientras sale de tienda sin pagar tras hechos violentos en Jalisco

Puerto Vallarta, Jalisco.- Tras confirmarse el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el estado de Jalisco experimentó una jornada marcada por la violencia. En Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más concurridos del país, la actividad comercial se vio interrumpida. Diversos establecimientos decidieron suspender sus labores para resguardar la integridad de los trabajadores ante la posibilidad de disturbios.

Dentro de este escenario de espacios vacíos y cortinas abajo, surgió un video que generó polémica. El material audiovisual documenta el instante en que un sujeto, identificado por su acento y apariencia como un turista originario de Canadá, entra a una tienda de conveniencia. Lo inusual de la escena radica en que el lugar se encontraba completamente desierto, sin cajeros ni personal de seguridad a la vista, pues los trabajadores habían abandonado el sitio minutos antes para protegerse.

La grabación muestra al individuo caminando por la tienda con una bolsa llena de productos, cuando toma un garrafón de agua purificada. Al dirigirse a la puerta con los vidrios rotos, un habitante local lo confronta verbalmente mientras registra los hechos con su teléfono móvil. El extranjero, ante la ausencia de personal para procesar el cobro, opta por irse sin pagar, lo que desató opiniones encontradas entre quienes observaron las imágenes.

El análisis de la situación en redes sociales se dividió en dos posturas marcadas. Por un lado, un grupo de usuarios argumentó que el acceso al agua potable es una necesidad fisiológica impostergable, más aún en una región con el clima cálido de la costa. Bajo esta lógica, y ante la imposibilidad física de realizar el pago por falta de empleados, la acción se interpretó como una medida de auto preservación y no como un robo malintencionado.

En contraparte, existe una vertiente que sostiene que la sustracción de mercancía, sin importar las circunstancias del entorno, infringe las normas básicas de convivencia y legalidad. Este grupo sugirió que el visitante debió buscar otras opciones o esperar a que se restableciera el servicio. Asimismo, se señaló la responsabilidad de los encargados del negocio por dejar el inmueble accesible y sin vigilancia, exponiendo los productos al público.

uD83DuDEA8 "¡Qué vergüenza, estás robando!" uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Un ciudadano mexicano no se quedó callado y encaró a un extranjero captado hurtando en una tienda de conveniencia en Puerto Vallarta. El video ya circula en redes uD83DuDCF9uD83DuDD25 pic.twitter.com/rd1MVqPLCQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 24, 2026

Hasta el momento, no se tiene registro de que los representantes de la cadena comercial hayan acudido ante la autoridad competente para iniciar un proceso legal, ni se ha verificado el nombre del turista involucrado. El suceso permanece como una anécdota que refleja cómo, en instantes de alteración del orden público, los límites entre la necesidad y la norma pueden volverse difusos.

Fuente: Tribuna del Yaqui