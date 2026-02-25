Adiós a la aplicación de Messenger: Meta confirma su cierre definitivo para esta fecha

Ciudad de México.- El panorama de las comunicaciones digitales experimentará una transformación notable en el mediano plazo. Meta confirmó que la aplicación de Facebook Messenger para dispositivos móviles dejará de estar disponible para el envío de mensajes a partir de abril de 2026. Esta decisión marca el punto final de una etapa que se ha extendido durante más de 10 años, lo que obligará a los usuarios a migrar a otra aplicación.

La compañía tecnológica decidió integrar la gestión de estas conversaciones directamente en la versión de navegador web de Facebook, eliminando así la necesidad de mantener un software independiente en los teléfonos inteligentes para tal fin. Desde su lanzamiento al mercado en agosto de 2011, esta herramienta funcionó de manera autónoma y permitía compartir archivos, realizar videollamadas y mantener charlas de manera gratuita.

No obstante, el entorno digital ha cambiado sustancialmente desde entonces. A pesar de contar con una base de usuarios masiva, la herramienta no logró mantener la hegemonía frente a competidores como WhatsApp y Telegram en diversos mercados del mundo. La medida sigue una línea de actuación trazada con anterioridad por la empresa. Ya en octubre del año pasado, Meta procedió a desactivar las versiones de escritorio destinadas a sistemas Windows y Mac.

Para ello redirigió el tráfico hacia el portal web y ahora, esa misma lógica se aplicará por completo al entorno móvil. El funcionamiento futuro plantea que aquellas personas que dispongan de una cuenta activa en Facebook serán redirigidas de manera automática a la dirección facebook.com/messages para dar continuidad a sus diálogos. Sin embargo, surge un problema para quienes usa el servicio de mensajería sin estar registrados en la red social.

Dado que la funcionalidad web exige el inicio de sesión en la plataforma matriz, este grupo verá limitadas sus opciones, quedando restringidos al uso de la aplicación móvil la cual, paradójicamente, perderá su capacidad de envío en la fecha señalada. Según la información recabada, una inmensa mayoría de la población emplea el teléfono móvil para comunicarse diariamente mediante estas plataformas.

A pesar de estas cifras, la preferencia generalizada por otras alternativas ha llevado a Meta a replantear la utilidad de mantener una aplicación separada. Para asegurar que la transición ocurra sin contratiempos, la empresa ya ha empezado a desplegar avisos informativos tanto en la aplicación como en la web, alertando sobre la fecha límite y los pasos a seguir.

