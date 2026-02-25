Christian Nodal rompe el silencio de disputa legal con Cazzu; exige pruebe su violencia vicaria

Ciudad de México.- El cantante del regional mexicano, Christian Nodal, al parecer no estuvo satisfecho con la polémica del tema Rosita, pues a horas de todo este escándalo, decidió romper el silencio con respecto a un tema que lo ha seguido por casi dos años, la disputa legal por la manutención y la custodia de su hija, Inti Nodal Cazzuchelli, en contra de su expareja, la trapera argentina, Cazzu, a la que le exige pruebas de que la abandonó y de que ejerció violencia vicaria.

Como se recordará, en diciembre del 2025, la presentadora mexicana, Pati Chapoy, declaró que estaba enterada de buena fuente, que el sonorense interpuso una demanda en el juzgado de lo familiar de Jalisco, en contra de la trapera argentina, para exigir la patria potestad de la menor, tener mayor opinión sobre las decisiones de la menor y el ajuste de la pensión. Esto después de que la intérprete de Con Otra, en una entrevista declarara que no consideraba justo lo que se le daba al mes de manutención.

Ahora, a meses de todo este escándalo, estalló la polémica por el tema Rosita del rapero Rauw Alejandro, en colaboración con Jhayco y Tainy, pues la argentina estalló en contra del ex de Rosalía y tachó el tema de una "camadería masculina", en el que no ven que su hija es la víctima de todo esto, que entiende el abandono en el que se encuentra por parte de su padre, a lo que Nodal no se quedó callado y respondió con un extenso mensaje, en el que básicamente la tacha de exagerada y de usar a su hija para victimizarse.

Pero eso no fue todo, debido a que horas después de que esta serie de dimes y diretes ya esté causando gran revuelo en redes sociales, el creador de temas como Ya No Somos Ni Seremos, por lo que compartió otro mensaje en el que esta vez arremete contra la intérprete de Ódiame por el tema de la convivencia con su pequeña, asegurando que es Cazzu la que ha impedido que haya un lazo, destacando que lo critican y juzgan por no pasar tiempo con ella, sin saber que es la creadora de Latinaje la que siempre bloquea esos momentos.

Christian Nodal a través de su canal de difusión. pic.twitter.com/oVKFtNT8VY — Christian Nodal (@NodalEncantada) February 24, 2026

Ante esto, el esposo de Ángela Aguilar, afirmó que en Argentina se trató de llegar a un acuerdo justo para ambos, pero que fue ella la que no permitió que se realizara, debido a que pedía cosas que rayaban en lo ridículo, y que nadie en su lugar hubiera aceptado los acuerdos a los que quería llegar la intérprete de Nena Trampa, y que eso fue lo que lo orilló a venir a México para buscar que se regularice sus días al año con su pequeña y se aclaré bien la manutención que debe de recibir Inti.

Pero eso no fue todo, debido a que señaló que ella cuando lo denunció de supuesta violencia vicaria, acusando a su abogado de amenazarla telepáticamente con tener el control de su hija y de ella, cuando en realidad, el porqué no podía viajar era porque no tenía visa de trabajo en Estados Unidos. De la misma manera, declaró que la intérprete de La Cueva no ha dado ninguna prueba de que él se negara a firmar permisos, asegurando que no hay documentos, destacando que si ella tiene pruebas de su aparente violencia vicaria que las exhiba.

¡#ChristianNodal compartió otro extenso mensaje donde revela detalles de la disputa legal con #Cazzu y le exige mostrar pruebas de las acusaciones en su contra! uD83DuDE31uD83DuDEA8??uD83DuDCFA #SESAlMomento #SaleElSol pic.twitter.com/liCKSQmO7W — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui