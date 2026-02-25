El fotógrafo Ernesto Zepeda hace inesperada acusación en contra de Livia Brito tras audiencias

Ciudad de México.- El reconocido fotógrafo Ernesto Zepeda, que acusó de violencia a la famosa y polémica actriz de melodramas, Livia Brito, recientemente brindó una entrevista para Venga la Alegría, en la que ha hecho una inesperada confesión sobre detalles de la demanda que hay en contra de la cubana.

El pasado lunes 23 de febrero, la actriz de La Mujer del Diablo se presentó a las audiencias de las demandas por agredir a Ernesto y por falsedad de declaraciones, en las que habló ante la prensa, afirmando que ella no tiene problemas con que sus fans le tomen foto o la busquen si la ven, pero cuando se va a lucrar con esas imágenes sí tiene conflicto, destacando que ella no tiene problemas con los medios, como los de TV Azteca, y agradece su trabajo y que ella sea de interés, pero el que vayan y la acosen en un momento de su vida privada es lo que le causa conflicto.

Ante esto, señaló que ella tiene derecho a su privacidad y Zepeda violó ese derecho, pero que entiende que su acción fue un error muy humano, y por eso es que al ser encontrada culpable va a pagar la reparación del daño que ha sido impuesta, pero que está esperando las notificaciones: "Claro, estoy esperando la notificación. Es una notificación que tiene que llegar y eso lo determinan las autoridades. Hay una denuncia que hice por invasión a la privacidad hace más de cinco años y todavía no ha pasado nada".

Ahora, durante una entrevista para el matutino producido por Maru Silva, Ernesto declaró que no es necesario que las autoridades envíen notificaciones para que la actriz de Televisa cumpla con los pagos, y ella puede pagar y una vez que lleguen las notificaciones solo comprobar su pago: "No es forzoso que reciba las notificaciones, es decir, si hay ese interés, esa disposición, pues puede exhibir un billete de deposito y terminar con esta situación. El proceso está para que ya se hagan estas notificaciones, pero no son necesarias".

Con respecto a los daños por reparación ante la demanda que puso por la falsedad de declaraciones contra la actriz de Muchacha Italiana Viene a Casarse, el fotógrafo declaró que solamente va a pagar lo que él ha gastado en el proceso legal, como viajes, hospedajes, alimentos y sus abogados, nada más: "Se refiere a los gastos generados por esta situación, entonces, todo lo que esté en la carpeta que he gastado, como boletos de avión, hospedaje, abogados".

Finalmente, sobre las medidas cautelares en que él no se podía acercar a Livia o Mario Martínez durante el proceso, Ernesto declaró que no es de la manera que se dice, sino que es al revés, que ellos no podían acercarse a él: "Yo soy la víctima indirecta, a ellos le impusieron esta restricción de no tener este contacto o de acercarse a mi, entonces eso fue".

Fuente: Tribuna del Yaqui