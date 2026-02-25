Filtran AUDIO de la llamada al 911 sobre la trágica muerte de Katherine, hija de Martin Short

Los Ángeles, Estados Unidos.- Recientemente, en medios estadounidenses, se ha filtrado un audio de la llamada al 911, en el que se da aviso sobre la trágica muerte de Kahetine Short a los 43 años de edad, hija del reconocido actor y comediante estadounidense, Martin Short, a causa de un disparo. Hasta el momento se reporta que no hay crimen y se investiga como un posible suicidio.

Desgraciadamente, la mañana del pasado martes 24 de febrero de 2026 se dio a conocer que la hija del actor y comediante, perdió la vida el lunes 23 de febrero a los 42 años de edad, en el interior en su residencia de Hollywood Hills. Según los reportes oficiales que salieron a la luz, la mujer fue encontrada por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles y servicios de emergencia, sin vida y con una herida de bala autoinfligida.

Ahora, en medios como Daily Mail y TMZ han filtrado un audio de la llamada que se hizo a los servicios de emergencia, o sea al 911, para reportar el fatal final de la hija del actor de Only murders in the building, alrededor de las 18:41 horas de la tarde (en el horario de Los Ángeles), en la que es una persona desconocida la que informa al Departamento de Bomberos de Los Ángeles que deben de ir de inmediato.

En el material difundido, la persona que se contactó con las autoridades correspondientes, les afirma que él y Katherine habían estado juntos solamente minutos antes de ese momento, por lo que pudo escuchar el disparo, sin embargo, que no podía ingresar a la habitación de la vivienda de Katherine donde se produjo el fatal disparo, así que requería de ayuda para poder entrar a donde se encontraba la víctima.

Desgraciadamente, cuando los servicios de emergencia lograron arribar al hogar de la hija de Martin e ingresar a la alcoba de la mujer, los paramédicos declararon que ya no presentaba signos vitales, por lo que debían de proteger la escena y dejar que las autoridades competentes comenzaran con los procedimientos. Cabe mencionar que el Departamento de Policía de Los Ángeles, afirma que investigan este hecho como un suicidio.

Fuente: Tribuna del Yaqui