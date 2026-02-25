(FOTOS) Juntos en Australia: Bad Bunny y Gabriela Berlingeri alimentan rumores de regreso

Sydney, Australia.- Cada vez emociona más a los fans el reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny, porque como te hemos informado con anterioridad en TRIBUNA se dice que retomó la relación que tuvo en el pasado con Gabriela Berlingeri. Una de las fuentes que aseguró que están comprometidos en matrimonio fue la creadora de contenidos Jaqueline Martínez, quien se hace llamar Chamonic.

Sin embargo, es importante dejar en claro que en todo este tiempo ni el trapero ni la diseñadora de joyas se han pronunciado respecto a este rumor; por lo tanto, sigue siendo solo una hipótesis sustentada, además de las declaraciones de influencers, por las veces que han sido vistos juntos, al grado que la empresaria asistió al Super Bowl LX en Santa Clara, donde el intérprete de Yo perreo sola y Dákiti ofreció un espectáculo que dio de qué hablar durante días.

¿Nuevamente fueron captados?

Este miércoles 25 de febrero de 2026, el medio TMZ difundió en sus múltiples plataformas varias imágenes de los famosos pasándola muy bien en las playas de Sydney, con especial énfasis en su visita a Tamarama, sitio en el que presuntamente se encuentra Bad Bunny como parte de su gira mundial programada para los próximos días, sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo.

Bad Bunny

En las fotografías, el experto en reguetón fue captado usando shorts, gorra y sudadera de manera relajada, mientras que a su lado se encontraba Gabriela con un bikini. En una de las instantáneas ambos aparecen recostados sobre toallas colocadas en la arena. Debido a la poca ropa de Berlingeri, un par de curiosos notaron que la joven cuenta con un tatuaje de la mítica portada de Un Verano Sin Ti de Bad Bunny en su cadera.

¿Qué opinan los internautas?

"OMG sí están juntos de nuevo, pero todavía no sabemos. Podrían ser amigos", opinó @cheeto_love_; en contraparte, otros decidieron bromear: "Feliz por ellos, con el corazón roto por mí", escribió @itscathyyy. En general, la gran mayoría reaccionó de manera relajada y, aparentemente, les hace feliz la posibilidad de que se hayan dado una oportunidad después de su ruptura en 2022.

