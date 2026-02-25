Horóscopo Chino miércoles 25 de febrero del 2026: ¿Qué te depara el día del Caballo de Metal Yang?

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este miércoles 25 de febrero del 2026, en el que es el día de Caballo de Metal Yang, ¿acaso habrá abundancia y amor?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El Metal Yang intensifica palabras firmes y decisiones rápidas que podrían incomodarte, por lo que es el momento en el que trates de evitar confrontaciones, y al sentir tensiones o comenzar desacuerdos, tomarte un momento para pensar una estrategia para pasar la jornada laboral.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La energía en este día, todo se alinea con lo que es tu personalidad, exigente y ágil, pero pese a que estás en tu elemento en este día, es importante que no pierdas la estabilidad y avances rápido, pero seguro, mientras resuelves esos pendientes importantes.

#DatoDelDía| La Embajada de China en Panamá compartió un video para celebrar el inicio del Año Nuevo Chino 2026, bajo el signo del Caballo de Fuego.



En la cultura china, el caballo simboliza el progreso, la vitalidad y el éxito.



"Deseamos a nuestros hermanos y hermanas… pic.twitter.com/AfGYeVk8WJ — Radio Panamá (@radiopanama) February 17, 2026

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Metal Yang fortalece tu valentía natural, por lo que tus dos cualidades más importantes, el liderazgo y la determinación, por lo que es el momento ideal para comenzar proyectos o por tomar las riendas en el proyecto que ya te encuentras, ya que obtendrás logros visibles.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Metal Yang impulsa decisiones tajantes que podrían incomodarte, pero es el momento ideal para mantener un equilibrio emocional, aunque es el momento de mantener la prudencia y actuar con mucho tacto con lo que se hace.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

En este día, la energía te llenará de ambición y lograrás avanzar, en especial porque el metal del yang va a darte mayor claridad, determinación y pensamiento crítico para hacer estrategias, por lo que es importante que busques usar tu habilidad para el liderazgo y actuar seguro, sin ser arrogante.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Este día sobre tu signo oriental va a requerir que mantengas un control emocional estable, que seas disciplinado y calculador con tus movimientos, no dejar que las reacciones impulsivas te superen, y así podrás tener una jornada laboral o personal productiva.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Al ser tu regencia, la energía fluye con fuerza y el Metal Yang potencia tu determinación y liderazgo, por lo que es el momento ideal para comenzar con ese proyecto que tanto haz planeado o tomar decisiones importantes sobre tu futuro. La confianza será la clave para todo.

Nações Unidas-2026: Ano Lunar Chinês do Cavalo https://t.co/VeHCnVexZx via @Portal do Filatelista Temático pic.twitter.com/Fqpc5QoaQ2 — uD83DuDD83 FILATELISTA TEMÁTICO ? (@HomeFilatelista) February 25, 2026

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

La compatibilidad armoniza impulso con sensibilidad, por lo que es importante que busques avanzar en tus metas personales o profesionales, pero debes de moverte con claridad y determinación.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Este día la energía te regirá en la competitividad, por lo que te conviene que actúes rápido, pero de manera calculada, pues de esta manera atraerás grandes oportunidades.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

La influencia del Metal fortalece claridad y precisión, por lo que es un excelente momento para decisiones laborales, por lo que debes de actuar con mayor determinación.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Es un buen día para defender posiciones con claridad. Conviene evitar rigidez excesiva, a causa de que la energía va a favorecer a quienes actúen directamente, por lo que podrás atraer logros personales importantes.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La intensidad del día puede generar presión, por lo que el Metal Yang impulsa decisiones rápidas que podrían incomodarte, pero que son importantes para tu serenidad emocional.

uD83DuDCA5uD83DuDC34 ¡Feliz Año Nuevo Chino!



A partir de hoy, 17 de febrero, según el horóscopo chino, empieza el Año del Caballo, una celebración que recorre el mundo entero como el viento que se siente en el rostro al galopar. Más de 1.500 millones de personas celebran esta fiesta en todo el… pic.twitter.com/mmce5BTGW2 — Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui