Nana Calistar

¿Deseas saber cuál será la suerte de tu signo zodiacal con la influencia de Mercurio retrógrado y la energía de los astros? Conoce la respuesta en los horóscopos de Nana Calistar

Horóscopos HOY Nana Calistar JUEVES 26 de febrero 2026: La fortuna de tu signo zodiacal con inicio de Mercurio retrógrado
Horóscopos de Nana Calistar para este jueves 26 de febrero de 2026 Foto: Internet

Ciudad de México.- Este jueves 26 de febrero de 2026 llega con una energía de reflexión y ajustes debido a la influencia de Mercurio retrógrado, que puede provocar retrasos, malentendidos y cambios inesperados de planes. Nana Calistar señala que la vibra del día invita a pensar dos veces antes de hablar, revisar pendientes y evitar decisiones apresuradas, especialmente en temas de trabajo y dinero.

Según los astros, con el Sol en Piscis el ambiente se vuelve más sensible e intuitivo, pero también puede generar confusiones si no se tiene claridad. El universo empuja a cerrar ciclos pendientes y retomar asuntos que se habían dejado a medias. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este jueves invita a tener paciencia, escuchar más y actuar con inteligencia antes de dar cualquier paso importante.

Horóscopos de Nana Calistar para este jueves 26 de febrero de 2026

  • Aries

Con Mercurio retrógrado podrías enfrentar retrasos o malentendidos, así que mide bien tus palabras. Este jueves será mejor revisar pendientes antes de iniciar algo nuevo. En el amor, alguien del pasado podría aparecer o mandarte mensaje; piensa bien si vale la pena abrir esa puerta otra vez.

  • Tauro

Este jueves podrías sentir que las cosas avanzan más lento de lo normal, pero no te desesperes. Mercurio retrógrado te pide paciencia y organización. En el amor, evita reclamos por cosas sin importancia; podrías decir algo de lo que después te arrepientas.

  • Géminis

Mercurio retrógrado te afecta más que a otros signos, así que podrías notar confusiones o cambios de último momento. Revisa bien documentos o mensajes. En el amor, no creas todo lo que escuches; alguien podría exagerar o malinterpretar una situación.

  • Cáncer

La energía del día te invita a escuchar más tu intuición. Mercurio retrógrado podría traer recuerdos o personas del pasado. En el amor, es momento de cerrar ciclos si algo ya no te da paz.

  • Leo

Podrías sentir cierta tensión en el ambiente laboral o familiar. Mercurio retrógrado indica que no todo será como esperas, pero sí podrás resolverlo con calma. En el amor, evita discusiones por orgullo o malos entendidos.

  • Virgo

Este jueves será ideal para reorganizar planes y revisar detalles. Mercurio retrógrado te ayudará a corregir errores si sabes aprovechar la energía. En el amor, una conversación pendiente podría aclarar muchas dudas.

  • Libra

Se marcan ajustes en cuestiones económicas o personales. Mercurio retrógrado te pide prudencia con gastos o decisiones impulsivas. En el amor, alguien podría confundirte con sus actitudes; no saques conclusiones sin preguntar.

  • Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte y podrías darte cuenta de algo que antes no veías. Mercurio retrógrado traerá revelaciones importantes. En el amor, evita celos sin fundamento porque podrían generar conflictos innecesarios.

  • Sagitario

Podrías sentirte algo distraído o con la mente en mil cosas. Mercurio retrógrado te pide concentración y paciencia. En el amor, evita promesas que no estás seguro de cumplir.

  • Capricornio

Se marcan ajustes en planes laborales o personales. Algo podría retrasarse, pero será para mejor. En el amor, alguien necesita que seas más claro con lo que sientes.

  • Acuario

Podrías tener noticias inesperadas o cambios de última hora. Mercurio retrógrado te pide flexibilidad. En el amor, no tomes decisiones apresuradas porque podrías cambiar de opinión después.

  • Piscis

Con el Sol en tu signo y Mercurio retrógrado cerca, las emociones estarán intensas. Este jueves será ideal para reflexionar antes de actuar. En el amor, podrías recibir señales claras sobre lo que debes hacer; confía en tu intuición.

Fuente: Tribuna del Yaqui

