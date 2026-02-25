Horóscopos HOY Nana Calistar JUEVES 26 de febrero 2026: La fortuna de tu signo zodiacal con inicio de Mercurio retrógrado

Ciudad de México.- Este jueves 26 de febrero de 2026 llega con una energía de reflexión y ajustes debido a la influencia de Mercurio retrógrado, que puede provocar retrasos, malentendidos y cambios inesperados de planes. Nana Calistar señala que la vibra del día invita a pensar dos veces antes de hablar, revisar pendientes y evitar decisiones apresuradas, especialmente en temas de trabajo y dinero.

Según los astros, con el Sol en Piscis el ambiente se vuelve más sensible e intuitivo, pero también puede generar confusiones si no se tiene claridad. El universo empuja a cerrar ciclos pendientes y retomar asuntos que se habían dejado a medias. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este jueves invita a tener paciencia, escuchar más y actuar con inteligencia antes de dar cualquier paso importante.

Horóscopos de Nana Calistar para este jueves 26 de febrero de 2026

Aries

Con Mercurio retrógrado podrías enfrentar retrasos o malentendidos, así que mide bien tus palabras. Este jueves será mejor revisar pendientes antes de iniciar algo nuevo. En el amor, alguien del pasado podría aparecer o mandarte mensaje; piensa bien si vale la pena abrir esa puerta otra vez.

Tauro

Este jueves podrías sentir que las cosas avanzan más lento de lo normal, pero no te desesperes. Mercurio retrógrado te pide paciencia y organización. En el amor, evita reclamos por cosas sin importancia; podrías decir algo de lo que después te arrepientas.

Géminis

Mercurio retrógrado te afecta más que a otros signos, así que podrías notar confusiones o cambios de último momento. Revisa bien documentos o mensajes. En el amor, no creas todo lo que escuches; alguien podría exagerar o malinterpretar una situación.

Cáncer

La energía del día te invita a escuchar más tu intuición. Mercurio retrógrado podría traer recuerdos o personas del pasado. En el amor, es momento de cerrar ciclos si algo ya no te da paz.

Leo

Podrías sentir cierta tensión en el ambiente laboral o familiar. Mercurio retrógrado indica que no todo será como esperas, pero sí podrás resolverlo con calma. En el amor, evita discusiones por orgullo o malos entendidos.

Virgo

Este jueves será ideal para reorganizar planes y revisar detalles. Mercurio retrógrado te ayudará a corregir errores si sabes aprovechar la energía. En el amor, una conversación pendiente podría aclarar muchas dudas.

Libra

Se marcan ajustes en cuestiones económicas o personales. Mercurio retrógrado te pide prudencia con gastos o decisiones impulsivas. En el amor, alguien podría confundirte con sus actitudes; no saques conclusiones sin preguntar.

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte y podrías darte cuenta de algo que antes no veías. Mercurio retrógrado traerá revelaciones importantes. En el amor, evita celos sin fundamento porque podrían generar conflictos innecesarios.

Sagitario

Podrías sentirte algo distraído o con la mente en mil cosas. Mercurio retrógrado te pide concentración y paciencia. En el amor, evita promesas que no estás seguro de cumplir.

Capricornio

Se marcan ajustes en planes laborales o personales. Algo podría retrasarse, pero será para mejor. En el amor, alguien necesita que seas más claro con lo que sientes.

Acuario

Podrías tener noticias inesperadas o cambios de última hora. Mercurio retrógrado te pide flexibilidad. En el amor, no tomes decisiones apresuradas porque podrías cambiar de opinión después.

Piscis

Con el Sol en tu signo y Mercurio retrógrado cerca, las emociones estarán intensas. Este jueves será ideal para reflexionar antes de actuar. En el amor, podrías recibir señales claras sobre lo que debes hacer; confía en tu intuición.

