Horóscopos HOY Nana Calistar JUEVES 26 de febrero 2026: La fortuna de tu signo zodiacal con inicio de Mercurio retrógrado

Ciudad de México.- Este jueves 26 de febrero de 2026 llega con una energía de reflexión y ajustes debido a la influencia de Mercurio retrógrado, que puede provocar retrasos, malentendidos y cambios inesperados de planes. Nana Calistar señala que la vibra del día invita a pensar dos veces antes de hablar, revisar pendientes y evitar decisiones apresuradas, especialmente en temas de trabajo y dinero.
Según los astros, con el Sol en Piscis el ambiente se vuelve más sensible e intuitivo, pero también puede generar confusiones si no se tiene claridad. El universo empuja a cerrar ciclos pendientes y retomar asuntos que se habían dejado a medias. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este jueves invita a tener paciencia, escuchar más y actuar con inteligencia antes de dar cualquier paso importante.
Horóscopos de Nana Calistar para este jueves 26 de febrero de 2026
- Aries
Con Mercurio retrógrado podrías enfrentar retrasos o malentendidos, así que mide bien tus palabras. Este jueves será mejor revisar pendientes antes de iniciar algo nuevo. En el amor, alguien del pasado podría aparecer o mandarte mensaje; piensa bien si vale la pena abrir esa puerta otra vez.
- Tauro
Este jueves podrías sentir que las cosas avanzan más lento de lo normal, pero no te desesperes. Mercurio retrógrado te pide paciencia y organización. En el amor, evita reclamos por cosas sin importancia; podrías decir algo de lo que después te arrepientas.
- Géminis
Mercurio retrógrado te afecta más que a otros signos, así que podrías notar confusiones o cambios de último momento. Revisa bien documentos o mensajes. En el amor, no creas todo lo que escuches; alguien podría exagerar o malinterpretar una situación.
- Cáncer
La energía del día te invita a escuchar más tu intuición. Mercurio retrógrado podría traer recuerdos o personas del pasado. En el amor, es momento de cerrar ciclos si algo ya no te da paz.
- Leo
Podrías sentir cierta tensión en el ambiente laboral o familiar. Mercurio retrógrado indica que no todo será como esperas, pero sí podrás resolverlo con calma. En el amor, evita discusiones por orgullo o malos entendidos.
- Virgo
Este jueves será ideal para reorganizar planes y revisar detalles. Mercurio retrógrado te ayudará a corregir errores si sabes aprovechar la energía. En el amor, una conversación pendiente podría aclarar muchas dudas.
- Libra
Se marcan ajustes en cuestiones económicas o personales. Mercurio retrógrado te pide prudencia con gastos o decisiones impulsivas. En el amor, alguien podría confundirte con sus actitudes; no saques conclusiones sin preguntar.
- Escorpio
Tu intuición estará muy fuerte y podrías darte cuenta de algo que antes no veías. Mercurio retrógrado traerá revelaciones importantes. En el amor, evita celos sin fundamento porque podrían generar conflictos innecesarios.
- Sagitario
Podrías sentirte algo distraído o con la mente en mil cosas. Mercurio retrógrado te pide concentración y paciencia. En el amor, evita promesas que no estás seguro de cumplir.
- Capricornio
Se marcan ajustes en planes laborales o personales. Algo podría retrasarse, pero será para mejor. En el amor, alguien necesita que seas más claro con lo que sientes.
- Acuario
Podrías tener noticias inesperadas o cambios de última hora. Mercurio retrógrado te pide flexibilidad. En el amor, no tomes decisiones apresuradas porque podrías cambiar de opinión después.
- Piscis
Con el Sol en tu signo y Mercurio retrógrado cerca, las emociones estarán intensas. Este jueves será ideal para reflexionar antes de actuar. En el amor, podrías recibir señales claras sobre lo que debes hacer; confía en tu intuición.
Fuente: Tribuna del Yaqui