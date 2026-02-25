¿Indirecta de Yuridia para Christian Nodal por comentarios sobre Cazzu? Ella explica qué quiso decir

Ciudad de México. - La cantante que saltó a la fama en la cuarta generación del reality show mexicano La Academia, a quien todos conocen simplemente como Yuridia, realizó hace unas horas unas curiosas publicaciones en su perfil de Instagram, que muchos interpretaron como una indirecta hacia el también cantante sonorense Christian Nodal, quien recientemente hizo duras acusaciones contra su ex y madre de su hija, Cazzu.

Antes que nada, es importante precisar que, a partir del extenso escrito que compartió el intérprete de Botella Tras Botella, donde acusó a la trapera argentina de usar a Inti para victimizarse en el conflicto originado por el tema Rosita del rapero Rauw Alejandro, en colaboración con Jhayco y Tainy, varios creen que el músico recurrió a ChatGPT para mejorar la redacción de su mensaje, ya que supuestamente la suya no era clara.

En relación con lo anterior, Yuridia subió una historia en la que escribió: "No hay que usar tanto yipiti, vatos", lo que provocó que surgieran múltiples teorías. Pero no terminó ahí, porque después publicó: "No me quise quemar el hocico", mientras tomaba una taza de café. Todo parece indicar que, aunque no mencionó nombres, recibió mensajes de seguidores, por lo que al poco tiempo aclaró el malentendido: "Lo de chat yipiti lo dije por esta serie, wee!".

Historia de Yuridia

¿En qué consiste la serie que destaca Yuridia?

Su nombre es Pluribus y fue creada por Vince Gilligan. Según información en línea, está protagonizada por Rhea Seehorn, quien trabajó con Gilligan en Better Call Saul. A grandes rasgos, la historia sigue a una escritora llamada Carol Sturka, "una de las 13 personas en todo el mundo inmunes a los efectos de la Unión", derivada de un virus extraterrestre que convirtió a los humanos en una mente colmena.

Película

¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial?

El punto es que Gilligan, responsable de Breaking Bad y Better Call Saul, decidió colocar en los créditos la frase: "Esta serie fue hecha por humanos", ya que se opone a la normalización de la inteligencia artificial en la creación artística. Esta postura no es nueva, pues en el pasado ya expresó su preocupación por la pérdida de la creatividad, algo que, según él, solo los humanos podemos aportar.

