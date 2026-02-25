'La Casa de los Famosos' 2026: Estos son los 11 habitantes nominados de la segunda semana

Ciudad de México.- La segunda semana de La Casa de los Famosos 2026 ha traído consigo ajustes importantes en el calendario y una lista de celebridades en riesgo inusualmente extensa. Los seguidores del programa ahora sintonizan la gala de nominación los miércoles, dejando los jueves reservados para los posicionamientos. Bajo este nuevo esquema, la tensión se distribuye de manera distinta, poniendo el foco total en una placa que abarca a gran parte del elenco.

El rol de líder fue asumido por Celinee Santos. La modelo dominicana garantizó su estancia por 7 días más gracias a la inmunidad inherente a su posición. Como parte de sus beneficios, eligió a Lupita Jones para compartir las comodidades de la suite. No obstante, su jerarquía también conllevó la responsabilidad de señalar al primer habitante en peligro de manera directa, eligiendo a Kunno para abrir la lista de sentenciados.

Lo que habitualmente es un proceso de selección individual por puntaje, se transformó tras la intervención de La Jefa. Al detectarse conversaciones sobre las votaciones y acuerdos entre los participantes, se aplicó una sanción generalizada por complot. Esta medida anuló las estrategias grupales y resultó en que casi la mitad de la casa quedara expuesta ante la decisión del público sobre quién sale esta misma semana.

La lista definitiva de habitantes que podrían abandonar la competencia el próximo lunes está compuesta por figuras de diversos ámbitos. La placa se integra por:

Kunno

Lupita Jones

Curvy Zelma

Kenzo Nudo

Laura G

Laura Zapata.

Oriana Marzoli

Kenny Rodríguez

Stefano Piccioni

Sergio Mayer

Fabio Agostini

Son 11 personalidades las que dependen ahora del apoyo exterior. En este formato, el poder recae totalmente en la audiencia. El participante que obtenga el menor porcentaje de votos será quien deba retirarse. Mientras tanto, el entorno de la casa sigue evolucionando; tras la partida de Zoé Bayona como primera eliminada, se incorporó Luis Coronel, completando nuevamente los espacios vacantes.

Por su parte Yina Calderón se mantiene como analista en las galas. La moneda está en el aire para un grupo numeroso de concursantes que buscarán convencer a los televidentes de permitirles continuar en el juego.

Fuente: Tribuna del Yaqui