La Joaquí saca las garras por Cazzu tras ataques de Christian Nodal en medio del drama con Rauw Alejandro

Ciudad de México.- La famosa cantante de origen argentino, que es conocida artísticamente como La Joaquí, a través de sus redes sociales decidió romper el silencio y sacar las garras para defender a su mejor amiga y cantante del trap, Cazzu, tras el tan polémico ataque de Christian Nodal en medio del drama con el tema Rosita, que fue compuesto por el que se creía un amigo cercano de la trapera, Rauw Alejandro.

Como se sabe, desde el pasado fin de semana, entre la trapera argentina, Rauw y los cantantes Jhayco y Tainy, hay un fuerte drama a causa del tema Rosita, en el que en uno de sus versos dice: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal". Inicialmente, con todo el hate en redes sociales, la cantante hizo el comentario: "El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía", que fue interpretada como una declaración de principios y una forma elegante pero firme de marcar distancia de los involucrados.

Pero ahora, tras un par de días de esta declaración, la intérprete de Con Otra lanzó un mensaje que tituló como Tiradera, en la que asegura que la canción va más allá de una rima, asegurando que ella no es una persona "básica" que le arde el separarse de un hombre o las especulaciones de un engaño, asegurando que el problema es el abandono a su hija, Inti Nodal: "Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios".

Ante esto, Nodal decidió compartir un extenso mensaje sobre la situación, en la que declaró que no cree que el tema del intérprete de Punto 40 sea un ataque personal en su contra o en el de la intérprete de Ódiame, sino que solo es una rima del género urbano, y la reacción pública y de la madre de su hija son exageraciones, destacando que no hay que ser muy listo para comprender que lo sucedido solo fue una alusión a su conocida personalidad enamoradiza, calificándola como una burla ligera que él mismo toma con humor, considerando que la canción tiene como finalidad el entretenimiento en las pistas de baile.

Christian Nodal a través de su canal de difusión. pic.twitter.com/oVKFtNT8VY — Christian Nodal (@NodalEncantada) February 24, 2026

Pero eso no fue todo, pues aprovechó para lanzar una crítica que la creadora de Latinaje posara con Belinda hace un par de meses, afirmando que los hizo pasar un infierno antes y durante el embarazo de su pequeña hija de dos años, y que subiera al escenario con Bad Bunny, asegurando que ella le comentó que le hizo algo terrible e imperdonable, además de subrayar que él ayudó en el tema, por lo que la calificó de hipócrita y finalmente declaró que no debería de usar a su hija para hacerse la "víctima".

Como era de esperarse, ante todas estas declaraciones y la opinión dividida entre los que apoyan al intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, La Joaqui finalmente decidió romper el silencio y abogar por su amiga, asegurando que ella y sus hijas también sufrieron el abandono de su padre, pero que el peor dolor que pueden sufrir, es la indiferencia de la gente ante el dolor y las heridas que este causa, pero especialmente, el que sean cómplices de esa persona, afirmando que Cazzu es la mejor madre del mundo.

De las situaciones de abandono y violencia que me tocó caminar a mí y a mis hijas en la vida, la herida más profunda sin duda alguna, fue todas las personas que sabían a ciencia cierta lo que pasaba y eligieron caminar por la vereda de la complicidad conveniente. Julieta, la súper mamá te amo", afirmó La Joaqui.

Julieta, la… https://t.co/MPq2KPuTMJ — La Joaqui (@medicenlajoaqui) February 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui