Luto en Televisa: Confirman muerte de integrante de 'El Chavo del 8'; así la despide 'El Señor Barriga'

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se encuentra vestidos de un triste luto, debido a que se acaba de confirmar la lamentable muerte de la productora de El Chavo del 8 y TV mexicana, Carmen Ochoa. Ante esta dolorosa situación, el reconocido actor que por años interpretó al 'Señor Barriga', empleó sus redes sociales para compartir mensaje de despedida, en la que mostró su cercana relación.

Fue a través de la cuenta de X, antes conocida como Twitter, del club de fans del fallecido Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, que revelaron que Carmen había partido de este mudo, enalteciendo todo su talento y lo que hizo para la televisión mexicana, trabajando al lado del comediante y actor: "Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D".

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte de la reconocida productora de televisión, pero se espera que pronto se den más detalles de este lamentable fallecimiento, y se informes también las condiciones para brindarle su último adiós, como el día y hora en la que serán velados sus restos y si es que será posible que fans puedan estar presente en esta ceremonia y despedida de la celebridad de Televisa.

Después de esta noticia, el reconocido actor, Édgar Vivar, que también es conocido por haber interpretado por años al 'Señor Barriga', compartió una imagen al lado de Carmen, en la que muestra que no hace mucho salieron a desayunar juntos y recordaron los bellos momentos que pasaron juntos, sus conversaciones y lamenta su partida: "Este fue nuestro último desayuno juntos; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijo"

Fuente: Tribuna del Yaqui