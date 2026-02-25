Omar Chaparro responde con sarcasmo a usuarios que atacan su actuación en 'La celda de los milagros'

Ciudad de México.- Omar Chaparro es un reconocido actor y presentador de televisión mexicana, quien generalmente mantiene un perfil bajo y se centra en sus actividades. Sin embargo, en esta ocasión protagonizó un intercambio polémico en su perfil de X (antes Twitter), luego de que un usuario criticara su actuación en su más reciente proyecto, la película de Netflix La celda de los milagros.

Aunque evidentemente se molestó, Chaparro no recurrió a insultos; en su lugar utilizó ironía y sarcasmo. Todo comenzó cuando la publicación del tráiler de la compañía de streaming se llenó de comentarios comparando el filme con el original: "Se nota a km que es una copia baratísima de esta. Mínimo hubieran agarrado a otro cabrón, pero eligieron al Chaparro, todo mal", afirmó @pudindenuez.

Hasta los actores Regina Blandón, Mauricio Ochmann, Adrián Uribe, Martha Higareda e incluso Aislinn Derbez y Vadhir Derbez recibieron críticas. No obstante, también se apuntó a otros actores que suelen aparecer en cintas mexicanas y a quienes algunos tachan de falta de talento. Por el momento, ninguno de los mencionados ni otros que aparecen en la lista se ha pronunciado al respecto.

Omar Chaparro

Alguien salió en defensa de Omar Chaparro

"Todas las personas que dicen que @OMARCHAPARRO no sabe actuar, seguro que actúan cabrón y ya tienen un chingo de Óscares y así, ¿verdad? Jajaja, lo que es no sabes sobre actuar y demás…", expresó @AlsoQuezada, generando un debate entre quienes estaban en contra y a favor del actor. La sorpresa llegó cuando Chaparro respondió a: "No, pero por eso no me dedico a eso, a diferencia de Omar Chaparro que no sabe actual y anda de necio queriendo ser actor”.

Si es chino que chine a su male uD83EuDD2D https://t.co/MExdmUqLdo — Omar Chaparro (@OMARCHAPARRO) February 25, 2026

Con sentido del humor y una escueta frase, el excolega de Cecilia Galeano escribió: "Yo no sé actuar, pero tú no sabes escribir, besos". Sin embargo, la interacción no terminó ahí, ya que @GonCuriel quiso ayudar al famoso: "¡Ha de ser chino!", lo que terminó siendo compartido por Chaparro: "Si es chino, que chine a su male", causando la diversión de sus fanáticos, quienes celebraron la tranquilidad con la que manejó la situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui