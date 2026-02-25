Poncho de Nigris pide protección a autoridades estatales y federales tras amenazas contra su familia

Ciudad de México. - El reconocido creador de contenido Poncho de Nigris se pronunció a través de un comunicado en Instagram que preocupó a más de uno, pues aseguró que él y su familia están en grave riesgo, razón por la cual solicitó protección de las autoridades estatales y federales. A continuación, te contamos todo lo que está pasando y por qué está tan preocupado el exintegrante de La Casa de los Famosos.

Según el titular del canal de YouTube Jalando Fierro, las amenazas no son algo nuevo, ya que en el pasado ya habían recibido advertencias; sin embargo, tras la liberación de una persona el pasado 30 de enero de 2026 del Centro de Reinserción Social del Estado de Morelos, la preocupación volvió a tomar fuerza. En el texto hace hincapié en que requieren medidas inmediatas que salvaguarden la integridad de él y de sus demás seres queridos.

"En días recientes, yo y mi familia hemos recibido amenazas. Por responsabilidad y por seguridad, hago un llamado respetuoso y firme a las autoridades competentes del Estado de Morelos y a las instancias federales que correspondan, para que se implementen medidas inmediatas de protección que salvaguarden nuestra integridad", aseveró el tío del popular influencer Aldro de Nigris.

Comunicado

De igual manera, subrayó que no busca confrontaciones públicas, ya que lo único que desea es que esta situación termine. De hecho, en ningún fragmento revela el nombre de quien le tiene tan preocupado, aunque la frase "proceso penal de alto impacto" hace pensar que podría referirse al secuestro de Armando Gómez, esposo de la cantante Gloria Trevi, ocurrido en 2011 en Monterrey.

En ese delito, salió a relucir como presunta responsable intelectual Juanita Sánchez Quintanilla, madre de Lucy Garza, expareja de Poncho de Nigris y madre de su hija mayor, Ivanna de Nigris. Tras las investigaciones se señaló que la exsuegra había estado involucrada en la planeación. Por lo tanto, en Morelos se realizaron varias detenciones e incluso, en medio del proceso legal, Lucy e Ivanna se mudaron a Estados Unidos, donde más tarde la mujer sería detenida.

¿Qué pasó con su hija?

"Mi vida y la de mi familia quedaron marcadas desde hace años por un proceso penal de alto impacto en el que una persona fue señalada por delitos graves. A raíz de esa situación, se detonaron consecuencias familiares irreparables, incluyendo el hecho de que no pude ejercer plenamente mi paternidad", enfatizó. Lo anterior hace referencia a que perdió contacto durante bastante tiempo con Ivanna.

Fuente: Tribuna del Yaqui