Príncipe William habla de su crisis mental como heredero al Trono en medio del escándalo de Andrew

Londres, Inglaterra.- Por primera vez en su historia como miembro de la Realeza británica, el Príncipe William ha decidido abrir su corazón con respecto a sus problemas como royal, hablando de sus crisis de salud mental como el actual heredero al Trono, mientras que su familia se encuentra en medio del escándalo de Andrew Mountbatten Windsor, a causa de sus conexión directa con el caso de Jeffrey Epstein.

Desde hace meses, el nombre del antiguo Duque de York se encuentra en el centro del escándalo, pues pese a que fue liberado de los cargos que Virgina Guiffre puso en su contra, tras su muerte, la publicación de su libro tiene confesiones sobre su tiempo como víctima de la red de tráfico sexual de Epstein, en la que Andrew fue uno de sus abusadores, ocasionaron que el Rey Carlos III le retirara todos sus títulos reales, militares y sus beneficios como un royal. Pero, en las últimas semanas, esto no ha sido suficiente y hasta la familia se ha visto afectada entre críticas y reclamos por todos los documentos que se han filtrado y aparece.

Ahora, en medio de la crisis de la Corona más fuerte en siglos, incluso más que las teorías del asesinato de Lady Di, por órdenes de la Reina Isabel II, William ha decidido abrir su corazón sobre la manera en que el ser un royal no es glamour y riquezas como muchos piensan, confesando que ha raíz de todas las responsabilidades que hay detrás de ser un príncipe heredero a una nación, le ha generados problemas de salud mental.

En el Mental Health Special del programa Radio 1's Life Hacks, el futuro rey declaró que a lo largo de los años se ha involucrado en "fomentar la concientización sobre la salud mental", y eso lo ha llevado a hablar de la prevención del suicidio, destacando que hay más de seis mil hombres en el Reino Unido, que anualmente intentan quitarse la vida antes de los 45 años, destacando que es "una catástrofe nacional real de la que no hablamos lo suficiente", y considera que es porque a los varones no se les da la suficiente apertura para expresarse y hablar de sus emociones.

El antiguo Duque de Cambridge destacó que sus hijos "hablan demasiado" de cómo se sienten y dan detalles de sus emociones, asegurando que agradece que haya esa apertura, mencionando que aunque sabe que no puede "arreglar todo", solamente los escucha, deja que se expresen y le hace saber que no están solo, que tanto él como Kate Middleton están con ellos, afirmando que eso es lo que se necesita a veces y podría salvar miles de vida: "La siguiente generación está entendiendo que las emociones están bien, que tendrán emociones muy incómodas y emociones increíbles y hay un gran espectro en medio".

Con respecto a su tema de salud, señaló que el ser un royal y volverse piloto de una ambulancia aérea, fue muy complicado, pues en uno de esos viajes se dio cuenta que su salud se estaba "deteriorando realmente" y dijo "Dios mío, estoy cargando el equipaje emocional de todos", lo que lo llevó a analizarse, y ahora, declara que es importante "hacer inventario de todo lo que hemos vividos y lo que nuestro cerebro tiene que procesar para poder mantener una buena salud mental" y hacer usó de todas las "herramientas para poder enfrentar las distintas circunstancias de la vida".

Siento el dolor de otros y eso me abruma a veces y debo trabajar en eso porque me preocupo cuando conozco a personas en problemas o teniendo un mal día y quieres ayudar. Y no puedes necesariamente arreglarlo y eso me es muy retador emocionalmente. Ser amable contigo mismo es muy importante y aprender a amarte y entenderte", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui