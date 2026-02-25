Tensión en los rojo: Mario 'El Mono' Osuna y Humberto Noriega tienen intensa pelea en 'Exatlón México'

Ciudad de México.- De nueva cuenta, las tensiones en los rojos se hizo presente dentro del Exatlón México y ha demostrado que no solo con los rivales están comenzado a subir, debido a que el famoso jugador de futbol americano, Humberto Noriega, y el exfutbolista mexicano, Mario 'El Mono' Osuna, sorprendieron al público y a sus seguidores, debido a que han protagonizado intensa pelea después de que perdieran un punto.

Como se sabe, a lo largo de las 22 semanas que ambos equipos tienen en competencia dentro del reality de TV Azteca, se han enfrentado no solo en los circuitos sino en pleitos personales, al pelear sus triunfos consecutivos muy importantes, así como lo ha sido por mantener la Villa 360 o llevarse los importantes premios del Duelo de los Enigmas, en las que principalmente los varones se han visto envueltos en fuertes series de dimes y diretes.

Pero ahora, que los premios subieron de nivel al estar cerca la gran final, las tensiones han vuelto a elevarse hasta el cielo, reavivando con mayor intensidad la rivalidad entre el equipo de Koke Guerrero y el de Mati Álvarez, sin embargo, el pasado martes 24 de febrero, no solo los rojos se fueron contra los azules, sino que también hubo peleas internas, causando una gran incomodidad entre los elementos de su equipo.

En la primera ronda de enfrentamientos para tratar de ganar el premio de la Batalla Colosal, el denominado 'El Mono' llenó de frustración por el enfrentamiento entre Evelyn Guijarro y Ella Bucio, le gritó con fuerza a la experta en parkour, a lo que Humberto lo volteó a ver y le hizo un gesto con la mano para que le bajara al nivel de la intensidad, lo que despertó la ira del futbolista mexicano, que salió de la pista por esta situación.

Una vez que la denominada 'Sniper' ganó,

Fuente: Tribuna del Yaqui