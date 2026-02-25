Victoria Ruffo hace a un lado su odio por Eugenio Derbez y apoya a Aitana Derbez ante crueles críticas

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas mexicana, Victoria Ruffo, de nuevo cuenta causó gran conmoción, debido a que demostró que por el bienestar infantil puede hacer a un lado su odio por su expareja, el polémico actor y comediante, Eugenio Derbez, pues inesperadamente salió y apoyó a Aitana Derbez ante crueles críticas que ha recibido por su video al cantar.

En medio del escándalo y las severas criticas por compartir un video en el que canta la menor al lado de Vadhir Derbez, a capela el tema Golden, del grupo ficticio de K-pop, Huntrix, en la película Las Guerreras del K-Pop, todos los Derbez han salido a defenderla, alzando la voz con comentarios como: "Que gente tan imbécil, perdón, lo digo, y también se los digo de todo corazón a ustedes, el que les sigan dando foco a algo cuando esto ya pasó hace semanas, también los hace parte de, porque esto genera otra vez conversación de lo mismo y hace que gente se vuelva a meter y a comentar y a seguir con lo mismo".

Ahora, fue el turno de la actriz de Corona de Lágrimas, quién pese a sus problemas tan públicos con el padre de la menor, decidió salir en apoyo de la hija de Alessandra Rosaldo, afirmando que ella está en contra de que se ataquen a los niños, destacando que se le deben de dejar explorar mientras crecen: "Yo creo que con los niños no, los niños pueden hacer lo que quieran y los tenemos que respetar siempre"

Vadhir Derbez defiende a su hermana Aitana tras las fuertes criticas que recibió en el video que el actor subió a sus redes sociales. #VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

Ante esto, destacó que los menores, pese a ser hijos de famosos, como pasó con el mayor de sus hijos, José Eduardo Derbez, es importante que se le de una infancia lo más normal posibles, que se les deje ser niños, jugar, aprender y elegir su camino, destacando que se le debe dejar en paz: "Ellos necesitan vivir una infancia normal, tranquila, a pesar de tener unos padres famosos, tratar de llevar una vida más normal"

Finalmente, sobre porque sus hijos, Vicky y Anuar Fayad nunca han estado en el centro del ojo público, la protagonista de La Madrastra, destacó que ella no le dio mucho tiempo a estar ante las cámaras porque quería que tuvieran una niñez lo más normal posible, debido a que consideraba que merecían crecer como cualquier otro menor y hacer lo que los niños hacen: "Preferí que vivieran su niñez como cualquier otro niño".

Fuente: Tribuna del Yaqui