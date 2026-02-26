Casi se van a los golpes: Humberto Noriega provoca pelea con Koke Guerrero en 'Exatlón México'

Ciudad de México.- De nueva cuenta, las tensiones en el Exatlón México entre los rojos y los azules se hizo presente dentro de la competencia y ha demostrado que la rivalidad está más presente que nunca, debido a que el famoso jugador de futbol americano, Humberto Noriega, invadió la zona azul y provocó intensa pelea con el gimnasta y porrista mexicano, Koke Guerrero, sorprendiendo a todos, pues casi se van a los golpes.

Como se sabe, a lo largo de las 22 semanas que ambos equipos tienen en competencia dentro del reality de TV Azteca, se han enfrentado no solo en los circuitos sino en pleitos personales, al pelear sus triunfos consecutivos muy importantes, así como lo ha sido por mantener la Villa 360 o llevarse los importantes premios de la Batalla Colosal, en las que principalmente los varones se han visto envueltos en fuertes series de dimes y diretes.

En esta ocasión, las tensiones han vuelto a elevarse hasta el cielo, reavivando con mayor intensidad la rivalidad entre el equipo de Koke Guerrero y el de Mati Álvarez, durante la noche del pasado miércoles 25 de febrero, debido a que Humberto se fue a provocar directamente y en su zona de descanso a Koke, afirmando que era un "chamaco" que estaba "demasiado joven" y que le hace falta "expandir sus horizontes".

Esto pasó durante la primera ronda de enfrentamientos para tratar de ganar el premio del Duelo de los Enigmas, pues después de un triunfo que tuvo el denominado 'Hechicero del Aire' en contra del conocido como 'Prime Time', hubo una de las clásicas bromas al superarlo, situación que no quiso dejar pasar Humberto y comenzó a provocarlos desde su zona de descanso, hasta que se fue con los azules a provocarlos con lo mismo.

Pero eso no fue todo, pues de la misma manera, comenzó a decir que eran unos chavos que se la daban de buena onda pero eran bien "pend...", que siempre estaban tirando y molestando a los demás, que les hace falta madurar, incluso a Alexis Vargas les dijo lo mismo, y comenzó a decir que Koke tenía más de 200 derrotas, a lo que Guerrero afirmó que no, pero Humberto seguía insistiendo en que todos los varones rojos le han ganado a cada uno más de 50 veces, y al estar tan cerca, se llegó a pensar que se irían hasta los golpes, pero los tres lograron mantener la calma.

Fuente: Tribuna del Yaqui