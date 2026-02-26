De Televisa a prisión: Vanessa Bauche confirma sentencia de Pascacio López tras denunciar acoso y violencia

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen mexicano, Vanessa Bauche, ha empleado sus redes sociales para confirmar que el también artista, Pascacio López, después de tantos años de lucha legal, ha sido sentenciado a un años de prisión, después de denunciar por acoso y violencia al actor de Televisa, asegurando que está es la primera vez que se recibe esta condena para una celebridad bajo estos cargos.

En el año del 2020, el mundo del espectáculo quedó en shock cuando Vanessa confirmó que interpuso una demanda penal en contra de Pascacio ante la Fiscalía de la Mujer en Jalisco, en la que lo acusó de violencia de género, acoso sexual, hostigamiento y calumnias en su contra mientras que trabajaban juntos en la serie Guerra de Vecinos. Uno de los relatados sobre el acoso de López, Bauche aseguró que la besó a la fuerza en una de las escenas del proyecto, que no estaba en el guion.

Ahora, a poco más de cinco años de esto, Vanessa empleó sus redes sociales para confirmar que oficialmente se había hecho justicia en su caso, destacando que tras "arduas batallas legales", las leyes hicieron su trabajo y condenaron a un año de prisión a su agresor, asegurando que nunca antes se había hecho esto bajo las acusaciones que ella realizó: "La justicia y la verdad han prevalecido y se ha establecido un precedente histórico en la industria audiovisual mexicana: por primera vez, un actor profesional ha sido condenado a un año de prisión por violencia de género, acoso, hostigamiento y calumnias cometidas dentro de un set".

La reconocida actriz de Amores Perros afirmó que reconoce y agradece el actuar de las autoridades correspondientes sobre este tema, actuando bajo las perspectivas de género, a su equipo legal, equipo de trabajo y a su familia por estar en este camino, por comprenderla y darle cariño cuando lo necesitaba: "Y gracias Dios por no soltarme. ¡Contigo TODO, sin ti nada! Con transparencia y para combatir la desinformación y la violencia mediática que ejercen algunos medios de comunicación, comparto la documentación oficial, legal y verídica que respalda las sentencias".

Deseo de corazón que este hecho sin precedentes invite al diálogo y a la reflexión, sobre todo, que logre fortalecer los protocolos de actuación y la responsabilidad ética y social de las empresas que por ley deben garantizar espacios seguros para quienes conformamos los equipos de trabajo donde el respeto, la dignidad y la excelencia propias de nuestro oficio prevalezcan" agregó.

Ante esto, mencionó que en el año del 2022 presentó una demanda civil por daño moral, a causa de la campaña "difamatoria revictimizante y misógina", y que por fortuna también salió victoriosa de esta, por lo que se le reconocieron los "daños psicológicos, patrimoniales, de imagen pública y a la salud integral", explicando que todo esto es importante porque ella comenzó su luca en un contexto de vulnerabilidad, "lejos de la familia y bajo condiciones que incluyeron acoso, humillación, difamación y riego sanitario",.al ser besada fuera de los guiones por Pascacio, quien era positivo a Covid-19.

Esta doble victoria que representa un paso firme hacia la erradicación de la violencia de género y de las prácticas normalizadas en nuestra industria", cerró.

¡Vanessa Bauche celebra SENTENCIA por V10L3NC14 de GÉNERO contra Pascacio 'N'! ¿Qué opinas sobre seste momento?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/ik95aHBXHm — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui