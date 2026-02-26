¿Dinero o amor? Conoce que te depara el Horóscopo Chino para este jueves 26 de febrero del 2026

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este jueves 26 de febrero del 2026, ¿acaso habrá dinero y amor o será que viene mala suerte?
Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.
Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Es un buen momento para revisar cuentas o acuerdos, debido a que este día la energía favorece a la diplomacia, asuntos laborales y por ello es que debes de realizar un análisis detallado antes de toma cualquier paso.
Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Es mejor actuar con paciencia y moderación, debido a que podría haber fuertes tensiones en el ambiente emocional o en el profesional por lo que es importante ser flexible ante las situaciones complicadas y mantener un equilibrio.
Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Es posible que existan varios desacuerdos a lo largo del día, por lo que es importante que tengas autocontrol y no actúes por impulso, sino que tomes decisiones de manera estratégica.
Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
La compatibilidad armoniza sensibilidad y firmeza, por lo que es el momento ideal para que empieces a expresar tus ideas, pero de manera clara y precisa, tratando de hacer acuerdos equilibrados con una precisa diplomacia.
Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
La energía del día invita a actuar con mayor delicadeza, debido a que es un buen momento para revisar estrategias, pues en el ámbito laboral es importante ser productivo.
Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Es un día ideal para decisiones financieras o administrativas, pero es importante que avances con reservas antes de consolidar los avances, y mantener la calma para lograr concretar los resultados que deseas de maneta financiera.
Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
Es un buen momento para cerrar acuerdos, debido a que la energía en este momento se centra en el avance y el progreso, ya sea en lo personal o lo laboral, incluso podría favorecer a una estabilidad y armonía en ambos sentidos.
Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)
al ser el signo regente, la energía se siente profunda y reflexiva. El Metal Yin potencia sensibilidad y precisión. Es un día ideal para ordenar asuntos personales y financieros. Conviene evitar susceptibilidad ante críticas. La jornada favorece decisiones bien pensadas. La serenidad será tu fortaleza
Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)
la energía del día exige mayor diplomacia. El Metal Yin favorece negociaciones discretas. Conviene evitar ironías o comentarios bruscos. Es un buen momento para revisar proyectos con detalle. La jornada puede traer avances si actúas con prudencia. La estrategia silenciosa será eficaz
Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)
la influencia del Metal armoniza con tu naturaleza. El Metal Yin potencia organización y exactitud. Es un excelente día para ajustar planes o contratos. Conviene actuar con objetividad. La jornada promete estabilidad. La precisión será recompensada
Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)
la energía puede generar sensibilidad en relaciones cercanas. El Metal Yin pide actuar con tacto. Conviene evitar discusiones innecesarias. Es un buen momento para resolver asuntos pendientes con serenidad. La jornada exige equilibrio emocional. La honestidad moderada será positiva
Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
la compatibilidad aporta armonía y entendimiento. El Metal Yin favorece decisiones prudentes. Es un día adecuado para fortalecer vínculos personales. Conviene actuar con sensibilidad y firmeza equilibradas. La jornada permite estabilidad emocional. La calma abrirá oportunidades
Fuente: Tribuna del Yaqui