Emiliano Aguilar denuncia amenazas de muerte; afirma que atentarían contra su vida en Jalisco

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rap mexicano, Emiliano Aguilar, recientemente empleó sus redes sociales para denunciar amenazas de muerte que ha estado recibiendo en los últimos meses, afirmando que le han dicho de manera clara y concisa sobre el atentar contra su vida dentro de su hogar en Jalisco.
Mediante su cuenta de Instagram, Emiliano acaba de afirmar que desde hace varios meses está viviendo una situación de inseguridad en Jalisco, destacando que aunque no tiene miedo, quiere compartir que han estado amenazando con terminar con su vida de manera constante: "Hace unos meses había una persona que constantemente me mandaba mensajes en Instagram: que me iba a matar, que me iba a encontrar. Aquí en Jalisco, yo vivo aquí en Jalisco y era constante".
El intérprete de Con La Frente En Alto, declaró que desgraciadamente no solamente ha pasado una vez, sino que desde hace mucho tiempo está recibiendo de manera frecuente comentarios negativos sobre su carrera, su físico, y sobre todo, amenazas en contra de su seguridad, sin embargo, destacó que él no piensa sucumbir al miedo y no se siente intimidado por nadie, dejando en claro que va a seguir posteando como siempre, hablando con su verdad y avanzar en su carrera.
Pero, lo que llamó la atención, fue que el hijo de Pepe Aguilar recalcó que está tan tranquilo pese a todo lo que le dicen que a la persona que más le ha advertido sobre atentar contra su vida en Jalisco, lo fue a buscar directamente para confrontarlo cara a cara: "Le hablé y le dije: '¿Dónde andas, carnal? Hay que vernos'. Y cuando fui, no estaba". De la misma manera, lanzó un mensaje directo a quienes lo critican o amenazan: "Todos estos que dicen algo… y si sí, por favor, aquí estoy".
Finalmente, el intérprete de Ese Vato, destacó que día a día, siempre habrá personas valientes por la pantalla de un celular, pero que realmente en la vida real no van a hacer nada porque no tienen esa valentía, destacando que él seguirá su vida normal y hace ese video para demostrar que sigue firme con su postura: "A lo que voy con esta historia es que nadie va a hacer nada. Hay muchas personas que me dicen cosas aquí, pero nadie va a hacer nada. Mañana haré un video, después otro… Son puros comentarios".
