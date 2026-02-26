Gaby Platas consigue orden de restricción contra Paco de la O y reafirma apoyo a actriz en su denuncia

Ciudad de México.- La reconocida integrante de Me Caigo de Risa y actriz de melodramas, Gaby Platas, ha empleado sus redes sociales para revelar y agradecer que consiguió orden de restricción en contra de su expareja que acusó de agresión, el presentador mexicano, Paco de la O, y reafirma su apoyo a la actriz de Televisa en su denuncia por violencia.

Como se sabe, en el año del 2018, Platas confirmó su separación de Paco tras nueve años de relación amorosa, y en entrevista con Ventaneando afirmó que todo acabo a causa de la violencia que él ejerció en su contra, destacando que él la llegó a amenazar de muerte, y eso fue lo que la hizo reaccionar para decidir salir de la relación, poco a poco, dándose cuenta de las agresiones: "Él me dijo esta relación se va a terminar el día que yo quiera. Si tú me dejas antes, te voy a matar".

Ahora, durante un video a través de su cuenta de Instagram, compartió que oficialmente la Fiscalía de Ciudad de México le dio medidas de protección permanentes en contra de su agresor, y aunque no mencionó su nombre, con revelar las fechas de su relación, se sabe que es el expresentador de TV Azteca: "Se preguntarán por qué hasta ahorita, bueno, uno: porque ésta persona me ha estado buscando, dos: porque desafortunadamente lo que pasó conmigo no es un caso aislado, él ya ha tenido problemas con otras personas. Otras personas ya han puesto, pues han hecho que la ley intervenga y pues eso".

De la misma manera, destacó que lo que pasa actualmente con esa persona sí le preocupa, aunque ahora se encuentra cobijada por su familia, sus colegas de trabajo, amigos, pareja y la ley, agradeciendo que estas medidas marcan un precedente de su miedo y si algo le pasa a ella o a gente que ama, se sabrá a quién culpar: "Con éstas medidas que ahora se tomaron, pero sí cualquier cosa que pudiera pasarme a mí, o la gente que me rodea, bueno sabemos de dónde viene y denuncien, si están viviendo violencia, denuncien".

Desde hace unos días tengo una orden de restricción permanente contra mi agresor. Es terrible cómo podemos pasar tantos años con una persona por miedo.

Gracias a @FiscaliaCDMX.

Si vives violencia DENUNCIA pic.twitter.com/YDP4amRv6F — Gaby Platas uD83EuDEBC (@gabyplatas) February 25, 2026

Ante esto, pidió a sus seguidores que vean en su primer post de X, antes conocido como Twitter, que vean la escala de violencia que existe, destacando que ella estuvo en ese lugar de no ver que era violencia lo que vivía y ahora quiere armar conciencia para que se salga rápido de esto: "Chequen la escala de la violencia porque a veces estamos en alguno de los numeritos de arriba y no somos conscientes de que la cosa siempre escala. Si alguien te trata con violencia ‘leve’, se va a poner peor, créanme, ya pasé por ahí".

Cabe mencionar, que horas antes de esto, se manifestó públicamente en su respaldo a Malu Carreras, la actriz que en enero denunció de violencia a Paco, en el que Platas afirmó que aunque no haya habido golpes, sí hay agresión y no debe de minimizarse lo sucedido: "Que no la haya pateado no quiere decir que no haya habido violencia. La violencia puede ser de mil formas, lo sé porque lo viví con la misma persona".

