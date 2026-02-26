Horóscopo HOY Mhoni Vidente JUEVES 26 de febrero 2026: La fortuna de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Los horóscopos de hoy, compartidos por Mhoni Vidente, llegan con señales claras para cerrar febrero con decisiones firmes. Este jueves 26 de febrero de 2026 tendrá movimientos en el dinero, noticias inesperadas en el amor y cambios laborales que pueden marcar el rumbo de las próximas semanas. Es un día para ordenar pendientes y tomar postura. ¡Lee con atención los horóscopos de Mhoni Vidente y disfruta de tu vida!

Horóscopos Mhoni Vidente HOY jueves 26 de febrero de 2026: La fortuna de tu signo zodiacal

Aquí te compartimos las predicciones signo por signo.

Aries

Viene una propuesta laboral que te obligará a decidir rápido. No firmes nada sin revisar detalles. En el amor, alguien del pasado intenta regresar. Cuida tu impulsividad y evita discusiones familiares.

Tauro

Es momento de cobrar deudas o pedir aumentos. La carta de la fortuna indica estabilidad, pero debes dejar de cargar problemas ajenos. En pareja, mejora la comunicación. Si estás soltero, hay posibilidad de romance con alguien del trabajo.

Géminis

Tendrás noticias relacionadas con documentos o trámites atrasados. Se resuelve algo legal. En el amor, hay celos que debes aclarar. No prestes dinero hoy. Tu número de suerte será el 11.

Cáncer

Se abre una oportunidad de viaje corto. Es buen momento para iniciar dieta o rutina de ejercicio. En el trabajo, evita confiar secretos. La energía del día favorece cambios positivos en lo económico.

Leo

Recibirás un reconocimiento o felicitación pública. El liderazgo se fortalece. En temas sentimentales, evita el orgullo. Hay posibilidades de reconciliación si das el primer paso. Cuidado con gastos en tecnología.

Virgo

El horóscopo de Mhoni Vidente indica claridad mental para resolver conflictos. Hoy es buen día para organizar finanzas. Una persona cercana pide consejo. No descuides el descanso.

Libra

Se marca cierre de ciclos. Algo termina para que inicie algo mejor. En el amor, hay propuestas serias. En lo laboral, revisa contratos o acuerdos. Podrías recibir dinero extra antes de terminar el mes.

Escorpio

Día de decisiones fuertes. Puede haber cambio de jefe o ajustes en tu entorno laboral. La energía favorece inversiones pequeñas, pero seguras. En pareja, evita actitudes controladoras.

Sagitario

Noticias relacionadas con estudios o capacitaciones. Te conviene aprender algo nuevo. En el amor, alguien se declara. Cuidado con rumores en el trabajo. Confía en tu intuición.

Capricornio

El dinero se estabiliza. Es momento de planear inversiones a largo plazo. Una llamada importante llega por la tarde. No descuides tu salud estomacal.

Acuario

Los horóscopos de hoy marcan renovación emocional. Si estás en una relación complicada, hoy se aclaran dudas. En el trabajo, llegan proyectos nuevos. No compartas planes futuros con cualquiera.

Piscis

El día trae cambios positivos en el entorno familiar. Hay oportunidad de compra importante. El horóscopo de Mhoni Vidente sugiere cerrar deudas y evitar préstamos. Confía en decisiones que has postergado.

Fuente: Tribuna del Yaqui