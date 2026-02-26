Horóscopos HOY Nana Calistar VIERNES 27 de febrero 2026: Lectura para tu signo con Mercurio retrógrado

Ciudad de México.- Este viernes 27 de febrero de 2026 llega con una energía marcada por Mercurio retrógrado, el cual comienza a mover situaciones del pasado y provocar cambios inesperados en planes o conversaciones. Nana Calistar señala que la vibra del día invita a tener paciencia, pensar antes de hablar y evitar decisiones impulsivas, ya que los malentendidos podrían estar a la orden del día.

Según los astros, con el Sol en Piscis el ambiente se vuelve más emocional e intuitivo, lo que ayudará a muchos signos a entender situaciones que antes parecían confusas. El universo impulsa a revisar errores, corregir rumbos y cerrar pendientes que se habían dejado inconclusos. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra invita a fluir con los cambios y confiar en que todo acomoda donde debe estar.

Horóscopos de Nana Calistar para hoy viernes 27 de febrero de 2026

Aries

Este viernes podrías sentir que las cosas no avanzan como esperabas debido a Mercurio retrógrado, pero no te desesperes porque todo se acomodará a su tiempo. Evita discusiones innecesarias, sobre todo en el trabajo. En el amor, alguien podría confundirte con sus actitudes; mejor pregunta directo antes de imaginar cosas.

Tauro

Se marcan cambios pequeños en planes que ya tenías organizados. Mercurio retrógrado te pide paciencia y no confiarte demasiado. En el amor, podrías recibir noticias de alguien que hacía tiempo no sabías nada; analiza si realmente quieres retomar contacto.

Géminis

Al ser tu planeta regente, Mercurio retrógrado podría causarte distracciones o confusiones. Revisa bien mensajes, citas o compromisos para evitar errores. En el amor, evita discutir por tonterías porque podrías exagerar sin darte cuenta.

Cáncer

Este viernes será ideal para reflexionar sobre lo que quieres a futuro. Mercurio retrógrado podría traer recuerdos o emociones que creías superadas. En el amor, alguien podría buscarte para aclarar algo pendiente.

Leo

Podrías sentir cierta presión en asuntos laborales o familiares, pero no todo será tan complicado como parece. Mercurio retrógrado te pide calma antes de reaccionar. En el amor, evita palabras hirientes que después no podrás borrar.

Virgo

Este viernes será perfecto para revisar pendientes y organizar tus ideas. Mercurio retrógrado puede ayudarte a corregir errores si prestas atención. En el amor, una conversación sincera podría mejorar mucho la situación.

Libra

Podrías sentirte algo indeciso respecto a una decisión importante. Mercurio retrógrado te pide no apresurarte. En el amor, alguien podría mandarte señales confusas; mejor ve despacio antes de ilusionarte.

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte y podrías darte cuenta de algo que otros no ven. Mercurio retrógrado traerá revelaciones importantes. En el amor, evita celos o sospechas sin fundamento porque podrían complicar la relación.

Sagitario

Este viernes podrías enfrentar cambios de último momento o retrasos. Mercurio retrógrado te pide tomar las cosas con humor y paciencia. En el amor, alguien podría sorprenderte con una confesión inesperada.

Capricornio

Se marcan ajustes en cuestiones laborales o económicas. Mercurio retrógrado indica que no es momento para arriesgar dinero. En el amor, alguien necesita que seas más claro con lo que quieres.

Acuario

Podrías sentirte algo confundido respecto a decisiones personales. Mercurio retrógrado te invita a reflexionar antes de actuar. En el amor, evita decisiones apresuradas porque después podrías arrepentirte.

Piscis

Con el Sol en tu signo y Mercurio retrógrado, estarás muy intuitivo pero también más sensible. Este viernes será ideal para escuchar tu voz interior. En el amor, podrías tener claridad sobre lo que realmente deseas.

