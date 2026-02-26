'La Casa de los Famosos', arde: Kunno tiene intensa pelea con Josh y casi llegan a los golpes

Ciudad de México.- De nueva cuenta La Casa de los Famosos está que arde, debido a que recientemente ha estado viralizándose el momento en el que el famoso creador de contenido, Kunno, por primera vez estuvo a punto de llegar a los golpes en contra de alguien, en esta ocasión con Josh Martínez, durante su tan intensa pelea tras la gala de nominación.

El pasado miércoles 25 de febrero de este 2026, dentro del reality show de Telemundo se vivió la segunda gala de nominación, y como era de esperarse, las tensiones se elevaron y surgieron varios enfrentamientos que están dividiendo la casa aún más, cimentando la alianza entre diferentes de las celebridades, como lo es el 'Team Tierra', que ya está en guerra con Laura Zapata y también de Sergio Mayer.

Durante la gala, Josh se puso del lado del diputado y de la villana de Televisa, cuando Fabio tachó a Mayer de ser un "enano de mier..." que no lo va a intimidar, siendo respaldado en todo momento por el influencer mexicano y la modelo Oriana Marzoli. Incluso después de la gala, mientras que se cambiaba, Kunno rompió en llanto por todo lo vivido, pero, poco después salió a pasar un rato tranquilo en la sala, junto a Fabio, Stefano, Oriana y el resto de sus compañeros, sin imaginarse que se venía un peor enfrentamiento.

La situación comenzó cuando la villana de María la del Barrio, comenzó a agradecer a sus fans que llama 'Villanitas' de su apoyo, y cuando Stefano habló sobre el hecho de que no le molesta que lo nomine, Oriana le dijo que la quería, pero Laura solo declaró que no le importaba lo que dijeran, saliendo de la sala. Acto seguido, Josh llegó con un par de sartenes, retando a los presentes en la mesa de que iba a comenzar a "joderl..." para no dejar dormir a nadie.

?? INSULTAN AL DIPUTADO MAYER: "Tremendo enano de mierdx ... el medio metro este" uD83DuDE31uD83DuDE33uD83DuDE33 pic.twitter.com/4IP3ZCSDDL — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 26, 2026

Aunque al inicio todo parecía tranquilo y tanto Kunno como Oriana, Jayline Ojeda, Fabio y demás hasta se pusieron a bailar y cantar alto, mientras que Josh azotaba un sartén contra otro para hacer ruido, en tan solo unos minutos las cosas se elevaron de nivel, pues empezaron a discutir y el influencer mexicano señaló que todos ahí sabían a lo que iban y nadie tenía derecho a hacer víctima y no aguantar los ataques de los demás, a lo que Josh insistió en que no era así y afirmó que solamente estaba defendiendo a Zapata.

Por este motivo, el amigo de Ángela Aguilar lo tachó de ser un "machista" que se cree muy "machito", pero que no le daba miedo porque toda la vida ha soportado a gente como él, que se mete muy fácilmente contra dos mujeres, pero no con un hombre de su tamaño y fuerza, porque temen que no puedan con la situación, a lo que el colombiano aseguró que no era así y que no estaba amenazando o agrediendo a nadie.

Aunque Fabio quiso quitarle sus sartenes declarando que se sentían amenazados por esto, el colombiano se negó y a los pocos segundos se acercó peligrosamente a Kunno y se gritaban a la cara que Laura era una señora que no se estaba comportando a la altura, mientras el otro la defendía, hasta que Jayline consideró que era momento de intervenir y comenzó a alejarlo, mientras que Oriana lo acusaba de casi golpear a Kunno.

MOMENTO EXACTO en que inicio todo el conflicto anoche #LCDLF6 pic.twitter.com/JsVIcqanrn — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui