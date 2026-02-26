Llegó la "conchanguito": Panadería mexicana vende pan dulce inspirado en el tierno mono Punch

Ciudad de México.- La creatividad de la panadería mexicana no tiene límites cuando se trata de transformar fenómenos de internet en deliciosas piezas de pan dulce. En esta ocasión, las redes sociales han sido el motor de inspiración para dar vida a una nueva y tierna creación comestible que está robando corazones en la Ciudad de México, la concha de mono, cariñosamente bautizada como "conchanguito". Esta colorida pieza horneada es el resultado de la popularidad de un simpático personaje que conquistó las redes sociales con su ternura.

El protagonista detrás de este concepto es Punch, un macaco japonés de apenas 7 meses de edad que reside en el Zoológico de Ichikawa, Japón. Este pequeño primate, nacido a mediados del año dos mil veinticinco, se hizo inmensamente popular gracias a su encantadora costumbre de abrazar un peluche de orangután. El personal del recinto cuidó al bebé desde sus primeros días, y las fotos del macaco aferrado a su suave juguete desataron una inmensa ola de simpatía a nivel mundial. Sin buscarlo, este animalito traspasó fronteras y llegó hasta los cálidos hornos mexicanos.

Punch and his plushie uD83DuDC12 pic.twitter.com/DdeERquLjc — Wildlife Uncensored (@TheeDarkCircle) February 20, 2026

Desde la alcaldía Iztapalapa, el talento culinario del chef Jonathan Barrera materializó esta dulce imagen viral en una realidad para su negocio, Bestcake CDMX. El repostero tomó la receta tradicional de la clásica concha mexicana, ese icono indiscutible de nuestra gastronomía, y le dio un giro estético impresionante. La costra de azúcar, que normalmente lleva diseños simétricos, fue moldeada y coloreada a mano para recrear el rostro del mono. Además, el decorado añade los detalles visuales del inseparable peluche, logrando un trabajo de repostería sumamente visual, artesanal y apetitoso.

Es una fusión deliciosa entre el arraigado amor por el pan y la frescura de las tendencias actuales. La panadería aprovechó el encanto de su invento para mostrarla al mundo en su perfil de Instagram. Con una frase cálida y reconfortante, la publicación invita a los clientes a disfrutar de esta dulce obra: "Tómala, yo sé que la necesitas. Todos necesitamos nuestro lugar seguro, ya sea en un peluche o en una concha". Estas palabras resaltan la intención del chef de ofrecer un momento de alegría y tranquilidad a través de un bocado esponjoso y azucarado.

Alguien en #México ya hizo una #concha de #Punch #PunchMonkey y no mamen, es la cosa más increíble de este mes. pic.twitter.com/PAOv3lsZn2 — Gabriel uD83EuDEB6 (@Blackbird____) February 27, 2026

El impacto de este macaco ha generado toda clase de creaciones en diferentes plataformas, abarcando desde ilustraciones, videos cortos, animaciones divertidas, hasta canciones, memes y corridos. Sin embargo, la versión comestible horneada en la capital mexicana destaca por llevar esa simpatía directamente a nuestras mesas. Saborear una de estas tiernas conchas de mono, acompañada de un buen café o un chocolate caliente, demuestra cómo la imaginación de los reposteros locales puede convertir una tendencia de redes en una experiencia inigualable, divertida y completamente deliciosa para el paladar.

Fuente: Tribuna del Yaqui