Pati Chapoy destroza a Cazzu y defiende a Christian Nodal; la acusa de usar el drama para ganar fama

Ciudad de México.- Una vez más, la periodista de espectáculos, Pati Chapoy, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que durante el programa en vivo de Ventaneando, no tuvo reparo al momento de destrozar a Cazzu con sus declaraciones, debido a que de nueva cuenta quiso defender a Christian Nodal en el tema de su paternidad, por lo que la acusó de usar el drama que se ha hecho de su historia en cada oportunidad, para ganar fama.

Actualmente el sonorense y la argentina se encuentran en medio del huracán mediático, por la molesta expuesta por la intérprete de Con Otra ante la mención de la boda de su ex con Ángela Aguilar, a solo unas semanas de haber terminado su relación y alejarse de su propia hija, en el tema Rosita. En redes hay división de opiniones, en los que unos apoyan a Cazzu y otros afirman que solo fue un verso sin importancia.

Por su parte, la presentadora de TV Azteca, afirmó que la argentina simplemente no está dispuesta a soltar el tema porque usa esta situación para quejarse y buscar a través de la lastima el darse a conocer en México y que apoyen su carrera y el álbum Latinaje, asegurando que usa la doble moral: "Yo no sé de qué se queja Cazzu cuando ella ha sido la única que se ha dedicado a utilizar su problemita, o su situación emocional, para darse a conocer aquí en México y en otros lados. No le quito el mérito que tiene con lo que hace, pero ella se ha dedicado a hacer exactamente lo que en éste momento le molesta de otros".

Christian Nodal a través de su canal de difusión. pic.twitter.com/oVKFtNT8VY — Christian Nodal (@NodalEncantada) February 24, 2026

Ante esto, las presentadoras, Rosario Murrieta y Mónica Castañeda, afirmaron que aunque la trapera lo esté negando, y que incluso su íntima amiga, La Joaqui, diga que no es así, el tema musical Con Otra sí es una canción en contra de la hija de Pepe Aguilar, por lo que Chapoy agregó que solamente es Cazzu la que usa esto: "¿Quién lo está usando? Ella... Yo te aseguro que Christian se atacó de la risa. Cazzu ya quédate calladita mamacita, atiende a tu hija, recibe la lana que te dan y ya, pero quieres más... ay".

Finalmente, el presentador Pedro Sola comentó que la creadora de Nena Trampa lo que tiene es que "está despechada" y por eso sigue con esto, a lo que Pati mencionó que se está poniendo de "tanguera" como la fallecida actriz argentina, Libertad Lamarque, y solamente quiere llorar por todo para crear la simpatía: "Sabes lo que siento de Cazzu, que está en Libertad Lamarque y todo lloraba y todo, al fin argentina, qué barbaridad".

uD83EuDD1CuD83CuDFFBuD83DuDCA5 CHAPOY vs CAZZU ?? “Cazzu ya quédate callada mamacita, atiende a tu hija, recibe la lana que te da y ya. Pero quiere más, ay”.#Cazzu #AngelaAguilar #Nodal pic.twitter.com/FQD53KvABG — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui